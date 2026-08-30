Milyoner İş İnsanı ve Eski Ralli Şampiyonu Dimi Mavropoulos Lüks Yatının Batmasıyla Hayatını Kaybetti
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde etkili olan fırtına ve şiddetli sağanak, denizde can kayıplarına ve büyük hasara yol açtı. Rum Meteoroloji Dairesi'nin 'sarı kod' uyarısı yaptığı gün, Cape Greco (Konnos Koyu) açıklarında fırtınaya yakalanan 3 tekneden 2'si battı. Batan lüks süperyatın sahibi, eski ralli şampiyonu ve milyoner iş insanı Dimi Mavropoulos (76) hayatını kaybetti.
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Denizcilik ve araç kiralama firması Mavromarine Ltd.'in patronu olan Dimi Mavropoulos, 'Perla Bianca' adlı süper lüks yatıyla seyrüsefer halindeyken bölgedeki diğer 2 tekneyle birlikte aniden bastıran fırtınaya yakalandı.
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Yatın kayalıklara çarpmasıyla Mavropoulos'un eşi ve kızı kendilerini denize attı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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