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Milyoner İş İnsanı ve Eski Ralli Şampiyonu Dimi Mavropoulos Lüks Yatının Batmasıyla Hayatını Kaybetti

Milyoner İş İnsanı ve Eski Ralli Şampiyonu Dimi Mavropoulos Lüks Yatının Batmasıyla Hayatını Kaybetti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 13:44
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde etkili olan fırtına ve şiddetli sağanak, denizde can kayıplarına ve büyük hasara yol açtı. Rum Meteoroloji Dairesi'nin 'sarı kod' uyarısı yaptığı gün, Cape Greco (Konnos Koyu) açıklarında fırtınaya yakalanan 3 tekneden 2'si battı. Batan lüks süperyatın sahibi, eski ralli şampiyonu ve milyoner iş insanı Dimi Mavropoulos (76) hayatını kaybetti.

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Denizcilik ve araç kiralama firması Mavromarine Ltd.'in patronu olan Dimi Mavropoulos, 'Perla Bianca' adlı süper lüks yatıyla seyrüsefer halindeyken bölgedeki diğer 2 tekneyle birlikte aniden bastıran fırtınaya yakalandı.

Denizcilik ve araç kiralama firması Mavromarine Ltd.'in patronu olan Dimi Mavropoulos, 'Perla Bianca' adlı süper lüks yatıyla seyrüsefer halindeyken bölgedeki diğer 2 tekneyle birlikte aniden bastıran fırtınaya yakalandı.

Teknelerden yardım çağrısı yapılması üzerine bölgeye polis ve askeri helikopterler, devriye botları, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.

Mavropoulos’un süperyatı ve bir diğer tekne fırtınanın etkisiyle sürüklenerek kayalıklara çarptı ve karaya oturduktan sonra kullanılamaz hale geldi.

Yatın kayalıklara çarpmasıyla Mavropoulos'un eşi ve kızı kendilerini denize attı.

Yatın kayalıklara çarpmasıyla Mavropoulos'un eşi ve kızı kendilerini denize attı.

Ekiplerin yürüttüğü kurtarma operasyonunda; iş insanının eşi ve kızı ile birlikte batan diğer teknedeki ve fırtınadan etkilenen üçüncü teknedeki toplam 4 kişi helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

76 yaşındaki Dimi Mavropoulos ise tekneden ve kıyıdan uzakta, suda baygın halde bulundu. Helikopterle anında hastaneye sevk edilen ünlü iş insanı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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