Makineye Atmadan Önce Çamaşırlara Sıkılıyor: Ne Koku Kalıyor Ne Leke
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Yıkanan çorapların makineden çıktıktan sonra bile bayat ve kötü kokmaya devam etmesi, en yaygın çamaşır yıkama problemlerinden biridir. Uzmanlar, günlük deterjanların ter ve bakteri kalıntılarını her zaman tam olarak nötralize edemediğini belirterek, bu sorunu kökten çözen pratik ve ekonomik bir yöntemi paylaştı: Çoraplara yıkama öncesinde beyaz sirke püskürtmek.
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İnsan ayağı, 250.000’den fazla ter bezine sahiptir.
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Yöntemi uygulamak son derece basit ve sadece birkaç dakika alıyor:
Temizlik uzmanları, sirkenin doğrudan çamaşır makinesinin yumuşatıcı haznesine veya tamburuna sürekli dökülmesinin, zamanla makinedeki kauçuk conta ve hortumlara zarar verebileceğini vurguluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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