Makineye Atmadan Önce Çamaşırlara Sıkılıyor: Ne Koku Kalıyor Ne Leke

Bu nedenle sirkeyi makinenin içine dökmek yerine, çamaşırları makineye atmadan önce doğrudan kumaş üzerine püskürtmek çok daha güvenli bir yöntemdir.

Sirke günlük ter kokuları için etkili bir çözüm olsa da atlet ayağı gibi mantar enfeksiyonlarında tedavi edici bir özelliğe sahip değildir. Ayakta sürekli kaşıntı, kızarıklık veya soyulma gibi belirtiler varsa, sirke kullanmak yerine mutlaka bir uzmana danışılması gerekmektedir.