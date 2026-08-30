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Makineye Atmadan Önce Çamaşırlara Sıkılıyor: Ne Koku Kalıyor Ne Leke

Makineye Atmadan Önce Çamaşırlara Sıkılıyor: Ne Koku Kalıyor Ne Leke

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 12:28
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Yıkanan çorapların makineden çıktıktan sonra bile bayat ve kötü kokmaya devam etmesi, en yaygın çamaşır yıkama problemlerinden biridir. Uzmanlar, günlük deterjanların ter ve bakteri kalıntılarını her zaman tam olarak nötralize edemediğini belirterek, bu sorunu kökten çözen pratik ve ekonomik bir yöntemi paylaştı: Çoraplara yıkama öncesinde beyaz sirke püskürtmek.

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İnsan ayağı, 250.000’den fazla ter bezine sahiptir.

İnsan ayağı, 250.000’den fazla ter bezine sahiptir.

Saatlerce kapalı ayakkabı içinde hapsolan ter ve nem, kokuya neden olan bakteri ve mantarlar için ideal bir üreme ortamı oluşturur. Standart deterjanlar günlük kirleri temizlese de çorap liflerine işleyen bu bakteri kombinasyonunu tek başına yok etmekte yetersiz kalabilir.

Sirkenin içeriğinde bulunan asetik asit, gerçek antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Sirkeyi doğrudan çamaşır makinesine dökmek yerine çorapların üzerine püskürtmek, asidin suda seyreltilmeden doğrudan bakteri biriken alanlara nüfuz etmesini sağlar.

Yöntemi uygulamak son derece basit ve sadece birkaç dakika alıyor:

Yöntemi uygulamak son derece basit ve sadece birkaç dakika alıyor:

  • Beyaz sirkeyi çorapların özellikle taban ve parmak ucu kısımlarına, sırılsıklam etmeyecek şekilde nemlendirecek kadar püskürtün.

  • Sirkenin bakterilerle temas etmesi için 10 ila 15 dakika bekleyin.

  • Çorapları makineye atarak her zamanki deterjanınızla normal programda yıkayın. (Sirkenin deterjanın yerini almadığı, onu tamamladığı unutulmamalıdır.)

Sprey yönteminin yetersiz kaldığı yoğun kokulu çoraplar için daha uzun süreli bir ıslatma öneriliyor. Bir leğene eşit miktarda ılık su ve beyaz sirke (veya 4 litre suya yaklaşık 2 su bardağı sirke) ekleyerek çorapları 20-30 dakika bu suda bekletmek, kumaşa yerleşmiş kronik kokuları söküp atıyor.

Temizlik uzmanları, sirkenin doğrudan çamaşır makinesinin yumuşatıcı haznesine veya tamburuna sürekli dökülmesinin, zamanla makinedeki kauçuk conta ve hortumlara zarar verebileceğini vurguluyor.

Temizlik uzmanları, sirkenin doğrudan çamaşır makinesinin yumuşatıcı haznesine veya tamburuna sürekli dökülmesinin, zamanla makinedeki kauçuk conta ve hortumlara zarar verebileceğini vurguluyor.

Bu nedenle sirkeyi makinenin içine dökmek yerine, çamaşırları makineye atmadan önce doğrudan kumaş üzerine püskürtmek çok daha güvenli bir yöntemdir.

Sirke günlük ter kokuları için etkili bir çözüm olsa da atlet ayağı gibi mantar enfeksiyonlarında tedavi edici bir özelliğe sahip değildir. Ayakta sürekli kaşıntı, kızarıklık veya soyulma gibi belirtiler varsa, sirke kullanmak yerine mutlaka bir uzmana danışılması gerekmektedir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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