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Kara Yolu Devri Bitti: Türkiye ile Komşu Başkent Arasında İlk Uçuşlar Başladı

Kara Yolu Devri Bitti: Türkiye ile Komşu Başkent Arasında İlk Uçuşlar Başladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 11:09
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Van ile İran’ın başkenti Tahran arasında başlatılan direkt uçak seferlerinin ilki bugün gerçekleştirildi. Özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, Tahran Havalimanı’ndan saat 18.00’de havalanarak 19.30’da Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yaptı.

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Uçaktan inen yolcular, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Uçaktan inen yolcular, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karşılamanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Van TSO Başkanı Necdet Takva, uzun süredir üzerinde çalıştıkları bu projede önemli bir aşamayı kaydettiklerini belirtti. Takva, sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

  • Uzun yıllardır Tahran’da faaliyet gösteren acentelerinin özel bir hava yolu şirketiyle vardığı mutabakat sonucu ilk uçuş gerçekleşti. Böylece Van, uluslararası uçuşlar ve yurt dışı organizasyon altyapısının oluşturulması konusunda diplomatik olarak önemli bir merhaleyi geride bıraktı.

İlk uçakta yaklaşık 80 yolcu yer aldı.

İlk uçakta yaklaşık 80 yolcu yer aldı.

  • Bu yolcuların 20’ye yakını, Van’ın potansiyelini öğrenmek ve araştırma yapmak üzere kente geldi. Bu heyetin konaklama ve lojistik süreçleri desteklenecek.

  • 2025 yılında 777 bin İranlı Kapıköy Sınır Kapısı’ndan kara yoluyla kente giriş yaptı. Savaş ve benzeri sorunların yaşanmaması halinde yeni hedef, 1 milyon turiste ulaşmak. Takva, Van’ın Türkiye’nin en önemli çekim merkezlerinden biri olacağına inandığını vurguladı.

Seferle kente ulaşan İranlı yolcular rahat ulaşım ve heyecanlarını dile getirdi:

Seferle kente ulaşan İranlı yolcular rahat ulaşım ve heyecanlarını dile getirdi:

Mahsa Mohammadızaferanı: Kente ilk defa geldiğini, İran’daki acentesi adına görüntü almak için seyahat ettiğini belirtti. Van’ın İran’a yakınlığından dolayı merak edildiğini söyleyerek uçuşların sürekliliğini temenni etti.

Abdolreza Shakourı: İran’ın kuzey bölgesinden acente temsilcisi olarak geldiğini, daha önce Türkiye’ye birkaç kez gelmesine rağmen Van’a ilk kez adım attığını ve mutlu olduğunu ifade etti.

Semira Taheri: Kara yolu ve otobüsle saatler süren zahmetli seyahat yerine uçakla yolculuk yapmanın çok daha rahat geçtiğini aktardı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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