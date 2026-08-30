Kara Yolu Devri Bitti: Türkiye ile Komşu Başkent Arasında İlk Uçuşlar Başladı
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Uçaktan inen yolcular, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı.
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İlk uçakta yaklaşık 80 yolcu yer aldı.
Seferle kente ulaşan İranlı yolcular rahat ulaşım ve heyecanlarını dile getirdi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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