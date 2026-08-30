Kara Yolu Devri Bitti: Türkiye ile Komşu Başkent Arasında İlk Uçuşlar Başladı

Mahsa Mohammadızaferanı: Kente ilk defa geldiğini, İran’daki acentesi adına görüntü almak için seyahat ettiğini belirtti. Van’ın İran’a yakınlığından dolayı merak edildiğini söyleyerek uçuşların sürekliliğini temenni etti.

Abdolreza Shakourı: İran’ın kuzey bölgesinden acente temsilcisi olarak geldiğini, daha önce Türkiye’ye birkaç kez gelmesine rağmen Van’a ilk kez adım attığını ve mutlu olduğunu ifade etti.

Semira Taheri: Kara yolu ve otobüsle saatler süren zahmetli seyahat yerine uçakla yolculuk yapmanın çok daha rahat geçtiğini aktardı.