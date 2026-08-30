article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çin Denizin Altına 119 Bin Tonluk Dev Beton Duvar Örüyor: Dev Yapılar Santim Santim Batırılıyor

Çin Denizin Altına 119 Bin Tonluk Dev Beton Duvar Örüyor: Dev Yapılar Santim Santim Batırılıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 09:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çin İnşaat Mühendisliği Mühendislik Şirketi (CSCEC), Shandong eyaletinin Qingdao kentinde denizcilik ve enerji sektörlerini bir araya getirecek devasa bir sanayi parkı projesinde tarihi bir başarıya imza attı. Açık denizde yürütülen projede ekipler, güney dalgakıranı için tasarlanan 3 bin 500 tonluk ilk devasa kaset (beton blok) temeli başarıyla deniz tabanına yerleştirdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tamamlandığında 675 metre uzunluğa ulaşacak olan güney dalgakıranı, yerçekimi kuvvetiyle çalışan toplam 34 adet devasa kazık yapıdan oluşacak.

Tamamlandığında 675 metre uzunluğa ulaşacak olan güney dalgakıranı, yerçekimi kuvvetiyle çalışan toplam 34 adet devasa kazık yapıdan oluşacak.

Yaklaşık 5 katlı bir bina büyüklüğündeki her biri 3 bin 500 ton ağırlığındaki bu bloklar birleştiğinde, denizin altına toplam 119 bin tonluk adeta dev bir beton duvar örülmüş olacak.

Kıyıdan oldukça uzakta, açık deniz ortamında yürütülen inşaat çalışmaları zorlu doğa koşullarına sahne oluyor.

Kıyıdan oldukça uzakta, açık deniz ortamında yürütülen inşaat çalışmaları zorlu doğa koşullarına sahne oluyor.

Sürekli değişen rüzgar, dalga ve akıntılar nedeniyle yapım ekibi oldukça kısıtlı bir zaman aralığında çalışmak zorunda kaldı.

Dev kasetlerin denize hatasız yerleştirilmesi için özel bir kurulum planı devreye sokuldu:

Dev kasetlerin denize hatasız yerleştirilmesi için özel bir kurulum planı devreye sokuldu:

  • GPS teknolojisi kullanılarak kasetlerin santim santim doğru noktaya oturtulması sağlandı.

  • Beklenmedik bir riskle karşılaşmamak adına gelgit modelleri analiz edildi, yüzdürme stabilitesi hesaplamaları yapıldı.

  • Operasyon öncesinde tüm balast hazırlıkları, ekipman kontrolleri ve acil durum tatbikatları eksiksiz tamamlandı.

Mühendislik sınırlarını zorlayan bu dev proje tamamlandığında; açık deniz rüzgarı, güneş ve hidrojen enerjisini tek bir merkezde birleştiren entegre bir enerji üssünün rıhtım altyapısını oluşturacak. Projenin aynı zamanda bölgenin genel altyapı ve lojistik kapasitesine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın