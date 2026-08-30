Çin Denizin Altına 119 Bin Tonluk Dev Beton Duvar Örüyor: Dev Yapılar Santim Santim Batırılıyor
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Çin İnşaat Mühendisliği Mühendislik Şirketi (CSCEC), Shandong eyaletinin Qingdao kentinde denizcilik ve enerji sektörlerini bir araya getirecek devasa bir sanayi parkı projesinde tarihi bir başarıya imza attı. Açık denizde yürütülen projede ekipler, güney dalgakıranı için tasarlanan 3 bin 500 tonluk ilk devasa kaset (beton blok) temeli başarıyla deniz tabanına yerleştirdi.
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Tamamlandığında 675 metre uzunluğa ulaşacak olan güney dalgakıranı, yerçekimi kuvvetiyle çalışan toplam 34 adet devasa kazık yapıdan oluşacak.
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Kıyıdan oldukça uzakta, açık deniz ortamında yürütülen inşaat çalışmaları zorlu doğa koşullarına sahne oluyor.
Dev kasetlerin denize hatasız yerleştirilmesi için özel bir kurulum planı devreye sokuldu:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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