Çöle 4 Milyon Ağaç Diktiler Ama Hesap Tutmadı: 60 Yıl Sonra Bin Pişman Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İsrail’in Necef Çölü sınırında 1960’lı yıllarda başlatılan iddialı ağaçlandırma projesi, aradan geçen 60 yılın ardından büyük bir pişmanlığa dönüştü. Çölleşmeyi önlemek amacıyla dikilen 4 milyon Halep çamı ile oluşturulan ülkenin en büyük yapay ormanı Yatir, iklim krizini yavaşlatmak yerine bölgedeki sıcaklığı daha da artırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İklim değişikliğiyle mücadelede ağaç dikimi küresel bir strateji olarak görülse de Yatir Ormanı'nda elde edilen veriler ezber bozdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ağaçların sulanmadığı veya gübrelenmediği Yatir’de, son yıllarda artan aşırı kuraklıklar nedeniyle ciddi kayıplar yaşanıyor.
Çevreciler ve uzmanlar, çölleşmeyle mücadele adı altında yapılan ağaçlandırmanın bölgedeki özgün ekosisteme zarar verdiğini savunuyor.
Ağaçlandırma çalışmalarının tamamen durdurulması yerine tür değişikliğine gidilmesi gerektiğini savunan uzmanlar, Halep çamı yerine çöl şartlarına daha uyumlu ağaçların dikilmesini öneriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın