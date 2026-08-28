Çöle 4 Milyon Ağaç Diktiler Ama Hesap Tutmadı: 60 Yıl Sonra Bin Pişman Etti

Uzmanlar, kökleri 10 metre derinliğe kadar inebilen ve aşırı sıcaklara dayanıklı olan akasya, ılgın ve İsa'nın Dikenli Hünnapı gibi yerli türlerin tercih edilmesi halinde hem ekosistemin korunabileceğini hem de iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir yapı elde edilebileceğini belirtiyor.