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150 Yıllık Ağacın Üstüne Yaptı: Bir Daire Parasına Kıydı Ama Deprem ve Pandemide Hayatını Kurtardı

150 Yıllık Ağacın Üstüne Yaptı: Bir Daire Parasına Kıydı Ama Deprem ve Pandemide Hayatını Kurtardı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 16:26
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Malatya’da yaşayan emekli memur Mustafa Kahraman, çocukluğunun geçtiği bahçedeki 150 yıllık dev meşe ağacının üzerine 36 metrekarelik ahşap bir ev inşa ettirdi. Karadenizli bir arkadaşının tavsiyesiyle başlayan ve bir daire fiyatına mal olan yapı hem pandemi sürecinde hem de 6 Şubat depremlerinde aileye güvenli bir sığınak oldu.

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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yaşayan Mustafa Kahraman, 2014 yılında memuriyetten emekli olmasının ardından çocukluk yıllarının geçtiği baba ocağına dönerek çiftçilik yapmaya başladı.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yaşayan Mustafa Kahraman, 2014 yılında memuriyetten emekli olmasının ardından çocukluk yıllarının geçtiği baba ocağına dönerek çiftçilik yapmaya başladı.

Yaz sıcağında gölgesinde dinlendiği tarihi meşe ağacı, Karadenizli bir arkadaşının ziyareti sırasında önerdiği ev fikriyle bambaşka bir kimlik kazandı.

Fikri hayata geçirmek için harekete geçen Kahraman, ahşap malzemeleri Karadeniz’den özel olarak getirtti. Bölgede işlenen malzemelerle 2019 yılında yapımı tamamlanan 36 metrekarelik ev, yaklaşık 25 basamaklı bir merdivenle çıkılan mimarisiyle dikkat çekiyor.

Evi inşa ederken meşe ağacının doğal yapısını tamamen koruduklarını belirten Kahraman, şöyle konuştu:

Evi inşa ederken meşe ağacının doğal yapısını tamamen koruduklarını belirten Kahraman, şöyle konuştu:

'Ağacın dallarından bazıları doğrudan odaların içerisinden geçiyor. Hiçbir şekilde ağaca zarar vermedik. Özel gübresini, budamasını ve sulamasını bizzat yapıyorum. Ağacımız en az 150 yıllık, belki daha da yaşlı tarihi bir değer.'

Tasarımıyla beğeni alan ağaç ev, sonraki yıllarda aile için hayati bir yaşam alanına dönüştü.

Tasarımıyla beğeni alan ağaç ev, sonraki yıllarda aile için hayati bir yaşam alanına dönüştü.

Elektrik, buzdolabı ve televizyon gibi tüm temel konfor imkanlarına sahip olan yapı, hem Covid-19 karantina döneminde hem de 6 Şubat depremlerinin ardından Kahraman ailesine ev sahipliği yaptı.

Yapımın gerçekleştiği dönemde maliyetin oldukça yüksek olduğunu belirten Kahraman, bu sıra dışı yapının kendisine yaklaşık bir daire fiyatına mal olduğunu ifade etti.

Bölgede başka bir örneği bulunmayan 36 metrekarelik ağaç ev, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ardından kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş, bu özel yapıyı görmek ve önünde hatıra fotoğrafı çektirmek için Hekimhan’a geliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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