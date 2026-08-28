150 Yıllık Ağacın Üstüne Yaptı: Bir Daire Parasına Kıydı Ama Deprem ve Pandemide Hayatını Kurtardı

Elektrik, buzdolabı ve televizyon gibi tüm temel konfor imkanlarına sahip olan yapı, hem Covid-19 karantina döneminde hem de 6 Şubat depremlerinin ardından Kahraman ailesine ev sahipliği yaptı.

Yapımın gerçekleştiği dönemde maliyetin oldukça yüksek olduğunu belirten Kahraman, bu sıra dışı yapının kendisine yaklaşık bir daire fiyatına mal olduğunu ifade etti.

Bölgede başka bir örneği bulunmayan 36 metrekarelik ağaç ev, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ardından kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş, bu özel yapıyı görmek ve önünde hatıra fotoğrafı çektirmek için Hekimhan’a geliyor.