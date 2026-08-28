150 Yıllık Ağacın Üstüne Yaptı: Bir Daire Parasına Kıydı Ama Deprem ve Pandemide Hayatını Kurtardı
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Malatya’da yaşayan emekli memur Mustafa Kahraman, çocukluğunun geçtiği bahçedeki 150 yıllık dev meşe ağacının üzerine 36 metrekarelik ahşap bir ev inşa ettirdi. Karadenizli bir arkadaşının tavsiyesiyle başlayan ve bir daire fiyatına mal olan yapı hem pandemi sürecinde hem de 6 Şubat depremlerinde aileye güvenli bir sığınak oldu.
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yaşayan Mustafa Kahraman, 2014 yılında memuriyetten emekli olmasının ardından çocukluk yıllarının geçtiği baba ocağına dönerek çiftçilik yapmaya başladı.
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Evi inşa ederken meşe ağacının doğal yapısını tamamen koruduklarını belirten Kahraman, şöyle konuştu:
Tasarımıyla beğeni alan ağaç ev, sonraki yıllarda aile için hayati bir yaşam alanına dönüştü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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