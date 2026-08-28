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Ebrar Karakurt’un Eski Yakın Arkadaşı İmge Cici Anne Oldu: Eşi ve Bebeğiyle Poz Verdi

Ebrar Karakurt’un Eski Yakın Arkadaşı İmge Cici Anne Oldu: Eşi ve Bebeğiyle Poz Verdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 15:25
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Bir dönem milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile olan yakın arkadaşlığı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren fenomen İmge Cici, anne oldu. Eşi ve yeni doğan bebeğiyle aile karesini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü fenomenin gönderisi kısa sürede günem oldu.

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Sosyal medyada yayınladığı içerikler ve geniş takipçi kitlesiyle tanınan İmge Cici, hayatında yepyeni bir sayfa açtı.

Sosyal medyada yayınladığı içerikler ve geniş takipçi kitlesiyle tanınan İmge Cici, hayatında yepyeni bir sayfa açtı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski yakın arkadaşı olarak da bilinen ve paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alan ünlü fenomen, anne olma heyecanını yaşadı.

Bebeğini kucağına alan İmge Cici, bu mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.

Bebeğini kucağına alan İmge Cici, bu mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.

Eşi ve bebeğiyle birlikte yer aldığı kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Cici'nin paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Binlerce takipçisi ve seveni, fenomen ismin gönderisine beğeni ve yorum yağdırdı.

Bebeğiyle pozlarını paylaşan ünlü fenomenin annelik heyecanı ve eşiyle kareleri, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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