Ebrar Karakurt’un Eski Yakın Arkadaşı İmge Cici Anne Oldu: Eşi ve Bebeğiyle Poz Verdi
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Bir dönem milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile olan yakın arkadaşlığı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren fenomen İmge Cici, anne oldu. Eşi ve yeni doğan bebeğiyle aile karesini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü fenomenin gönderisi kısa sürede günem oldu.
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Sosyal medyada yayınladığı içerikler ve geniş takipçi kitlesiyle tanınan İmge Cici, hayatında yepyeni bir sayfa açtı.
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Bebeğini kucağına alan İmge Cici, bu mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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