Girne Açıklarında 259 Yolcuyu Taşıyan Gemi Battı

Girne Limanı’ndan hareket ettikten kısa bir süre sonra kontrolden çıkan 'Filo Jet' bünyesindeki Express Yolcu Gemisi, yaklaşık 2 kilometre açıkta alabora olduğu belirtiliyor. Seyir halindeyken geminin baş bölümünden su sızdırdığını tespit eden kaptan, durumu fark eder etmez limana geri dönüş rotasına geçse de hızla su alan taşıtın karaya ulaşamadan dengesini yitirdiği öğrenildi. Kazanın haber alınmasıyla birlikte Girne Limanı’nda demirli bulunan çok sayıda tekne, arama ve kurtarma faaliyetlerine destek vermek için zaman kaybetmeden denize açılırken, bölgedeki tahliye ve arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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