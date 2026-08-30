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Girne Açıklarında 259 Yolcuyu Taşıyan Gemi Battı

Girne Açıklarında 259 Yolcuyu Taşıyan Gemi Battı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 13:41
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Girne Limanı’ndan çıkış yapan 'Filo Jet' şirketine ait Express Yolcu Gemisi, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıkta olduğu belirtiliyor.

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Girne Açıklarında Deniz Kazası Gerçekleşti

Girne Açıklarında Deniz Kazası Gerçekleşti

Girne Limanı’ndan hareket ettikten kısa bir süre sonra kontrolden çıkan 'Filo Jet' bünyesindeki Express Yolcu Gemisi, yaklaşık 2 kilometre açıkta alabora olduğu belirtiliyor. Seyir halindeyken geminin baş bölümünden su sızdırdığını tespit eden kaptan, durumu fark eder etmez limana geri dönüş rotasına geçse de hızla su alan taşıtın karaya ulaşamadan dengesini yitirdiği öğrenildi. Kazanın haber alınmasıyla birlikte Girne Limanı’nda demirli bulunan çok sayıda tekne, arama ve kurtarma faaliyetlerine destek vermek için zaman kaybetmeden denize açılırken, bölgedeki tahliye ve arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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