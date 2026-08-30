Girne Açıklarında 259 Yolcuyu Taşıyan Gemi Battı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Girne Limanı’ndan çıkış yapan 'Filo Jet' şirketine ait Express Yolcu Gemisi, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıkta olduğu belirtiliyor.
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Girne Açıklarında Deniz Kazası Gerçekleşti
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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