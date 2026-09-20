Şirketin Turnuvasında Kalp Krizi Geçirerek Öldü: Yargıtay'dan Emsal Niteliğinde Karar Geldi
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Bir şirketin spor kulübü tarafından düzenlenen halı saha turnuvasında kalp krizi geçiren işçi S.Ö., yaklaşık üç aylık tedavinin ardından hayatını kaybetti. Sosyal Güvenlik Kurumu ölümü iş kazası olarak kayıtlara geçirdi ve işçinin ailesi şirkete karşı tazminat davası açtı. İş Mahkemesi, işverene yüzde 60 kusur yükleyip aileye 400 bin lirayı aşan tazminat ödenmesine karar verdi. Dosya temyize taşınınca Yargıtay, kusur hesaplamasını hatalı bularak kararı bozdu.
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İşçi S.Ö., şirketin düzenlediği halı saha turnuvasında geçirdiği kalp krizi sonrası üç ay süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.
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Mahkemenin başvurduğu bilirkişi heyeti, kusuru işverene yüzde 60, vefat eden işçiye yüzde 20 olarak paylaştırdı.
Bölge Adliye Mahkemesi manevi tazminatın düşüklüğüne dikkat çekerken, dosya temyizde Yargıtay'a ulaştı.
Yargıtay, dosyanın kardiyolog ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan yeni bir heyete gönderilmesini istedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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