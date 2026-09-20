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Şirketin Turnuvasında Kalp Krizi Geçirerek Öldü: Yargıtay'dan Emsal Niteliğinde Karar Geldi

Şirketin Turnuvasında Kalp Krizi Geçirerek Öldü: Yargıtay'dan Emsal Niteliğinde Karar Geldi

Yargıtay
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 14:48
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Bir şirketin spor kulübü tarafından düzenlenen halı saha turnuvasında kalp krizi geçiren işçi S.Ö., yaklaşık üç aylık tedavinin ardından hayatını kaybetti. Sosyal Güvenlik Kurumu ölümü iş kazası olarak kayıtlara geçirdi ve işçinin ailesi şirkete karşı tazminat davası açtı. İş Mahkemesi, işverene yüzde 60 kusur yükleyip aileye 400 bin lirayı aşan tazminat ödenmesine karar verdi. Dosya temyize taşınınca Yargıtay, kusur hesaplamasını hatalı bularak kararı bozdu.

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İşçi S.Ö., şirketin düzenlediği halı saha turnuvasında geçirdiği kalp krizi sonrası üç ay süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.

İşçi S.Ö., şirketin düzenlediği halı saha turnuvasında geçirdiği kalp krizi sonrası üç ay süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Aile, müsabaka sırasında sahada ilk yardım ekibi ya da ambulans bulunmadığını, işçinin en yakın hastaneye götürülmek zorunda kalındığını öne sürdü. SGK'nın yürüttüğü soruşturma, olayı iş kazası kapsamında değerlendirdi. Bu tespite dayanan aile, şirket ve turnuvayı düzenleyen spor kulübü derneğine karşı maddi ve manevi tazminat davası açtı. Davalı taraflar ise davanın haksız olduğunu öne sürüp reddedilmesini istedi.

Mahkemenin başvurduğu bilirkişi heyeti, kusuru işverene yüzde 60, vefat eden işçiye yüzde 20 olarak paylaştırdı.

Mahkemenin başvurduğu bilirkişi heyeti, kusuru işverene yüzde 60, vefat eden işçiye yüzde 20 olarak paylaştırdı.

İş Mahkemesi, dosyayı üç kişilik bir bilirkişi heyetine gönderdi. Heyete göre işveren şirket yüzde 60 kusurluyken, turnuvayı düzenleyen spor kulübü derneği hiç kusurlu bulunmadı. Vefat eden işçinin kusuru yüzde 20, olayın 'kaçınılmazlık' payı da yine yüzde 20 olarak belirlendi. Mahkeme bu oranlara dayanarak aileye toplamda 400 bin lirayı aşan maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Bölge Adliye Mahkemesi manevi tazminatın düşüklüğüne dikkat çekerken, dosya temyizde Yargıtay'a ulaştı.

Bölge Adliye Mahkemesi manevi tazminatın düşüklüğüne dikkat çekerken, dosya temyizde Yargıtay'a ulaştı.

Davalılar kararı istinafa taşıdı; Bölge Adliye Mahkemesi ise hükmedilen manevi tazminatın yetersiz olduğunu belirtti. Temyiz aşamasında dosyayı inceleyen Yargıtay, kusur hesaplamasını yasaya aykırı buldu. Yüksek mahkemeye göre kalp krizi kaynaklı ölümlerde 'bünyesel faktör' adı verilen kişisel sağlık durumu ayrıca değerlendirilmeli, bu oran işverenin kusuruna eklenmemeli. Yargıtay, dosyadaki yüzde 20'lik kaçınılmazlık payının işveren kusuruna dahil edilmesini de hatalı buldu.

Yargıtay, dosyanın kardiyolog ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan yeni bir heyete gönderilmesini istedi.

Yargıtay, dosyanın kardiyolog ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan yeni bir heyete gönderilmesini istedi.

Kararda, işveren ile spor kulübü derneğinin kusur oranlarının da birbirinden ayrı belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Yargıtay, mahkemeden işçinin ölümünden önce kalp veya damar rahatsızlığı olup olmadığının araştırılmasını istedi. Yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, genetik yatkınlık ve sigara kullanımı gibi etkenlerin de deliller toplanarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Dosyanın, aralarında bir kardiyoloğun da bulunduğu iş güvenliği uzmanlarından oluşan yeni bir heyete gönderilmesine karar verildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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