Şirketin Turnuvasında Kalp Krizi Geçirerek Öldü: Yargıtay'dan Emsal Niteliğinde Karar Geldi

İş Mahkemesi, dosyayı üç kişilik bir bilirkişi heyetine gönderdi. Heyete göre işveren şirket yüzde 60 kusurluyken, turnuvayı düzenleyen spor kulübü derneği hiç kusurlu bulunmadı. Vefat eden işçinin kusuru yüzde 20, olayın 'kaçınılmazlık' payı da yine yüzde 20 olarak belirlendi. Mahkeme bu oranlara dayanarak aileye toplamda 400 bin lirayı aşan maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.