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Seçtiğin Yatırım Ürünlerine Göre Nasıl Bir Kişiliğe Sahipsin?

etiket Seçtiğin Yatırım Ürünlerine Göre Nasıl Bir Kişiliğe Sahipsin?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
20.09.2026 - 15:01
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Yatırım yapıyor musun? Ya da yatırım yapmayı düşünüyor musun? Bu finans testinde seçtiğin yatırım ürünlerine göre senin kişiliğini anlatıyoruz. Hadi bakalım, hazırsan başlayalım!

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1. Eline aniden beklenmedik bir miktar toplu para geçti. İlk hamlen ne olur?

2. Portföyünü oluştururken ağırlığı en çok hangi yatırım aracına verirsin?

3. Yatırım yaptığın ana enstrüman bir gecede %20 değer kazandı. Ne yaparsın?

4. Piyasalarda sert bir çöküş yaşandı ve tüm borsa düşüyor. İlk hareketin ne olur?

5. Yatırım kararı alırken en çok hangi bilgi kaynağına güvenirsin?

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6. Senin için ideal bir yatırımın olmazsa olmaz kriteri bunlardan hangisi?

7. Borç veya kredi kullanarak yatırım yapmaya nasıl bakıyorsun?

8. Son olarak birikimlerini tek bir alanda mı toplarsın yoksa böler misin?

Güvenli bir liman ve düzen insanısın!

Sen hayatı sürprizlere bırakmayı sevmeyen, kontrolü elinde tutmak isteyen birisin. Belirsizlik ve kaos senin enerjini emer. Arkadaş grubunda ve ailende güvenli liman olarak görülen kişi sensin. Resmen kriz anlarında sığınılacak ilk liman sensin ve hep de öyle oluyor!

Stratejist birisin!

Duygularınla değil, aklınla hareket eden bir yapın var. Bir karar almadan önce artılarını ve eksilerini en ince ayrıntısına kadar tartarsın. Hayatı adım adım inşa edilmesi gereken uzun soluklu bir proje olarak görürsün. Sabırlı, düzenli ve metodiksin, insanlar da tam olarak senin bu özelliğini seviyor.

Cesur ve risk peşinde koşan birisin!

Adrenalin, rekabet ve yüksek tempo senin yaşam enerjin. Standartlaşmış ve rutine bağlanmış bir hayat sana göre değil. Hızlı karar verir, sonuçlarını üstlenir ve yenilgilere takılıp kalmazsın. Başarısızlık senin için bir son değil, sadece bir tecrübedir.

Vizyoner bir yapın var!

Sen bugünde değil, zihnen hep gelecekte yaşayan birisin. Kalıplara sığmayı sevmez, herkesin gittiği yoldan gitmekten sıkılırsın. Merak duygun gerçekten çok ama çok yüksek. Sürekli öğrenmek, keşfetmek ve yeniliklerin öncüsü olmak tam senlik şeyler!

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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