Seçtiğin Yatırım Ürünlerine Göre Nasıl Bir Kişiliğe Sahipsin?
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Yatırım yapıyor musun? Ya da yatırım yapmayı düşünüyor musun? Bu finans testinde seçtiğin yatırım ürünlerine göre senin kişiliğini anlatıyoruz. Hadi bakalım, hazırsan başlayalım!
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1. Eline aniden beklenmedik bir miktar toplu para geçti. İlk hamlen ne olur?
2. Portföyünü oluştururken ağırlığı en çok hangi yatırım aracına verirsin?
3. Yatırım yaptığın ana enstrüman bir gecede %20 değer kazandı. Ne yaparsın?
4. Piyasalarda sert bir çöküş yaşandı ve tüm borsa düşüyor. İlk hareketin ne olur?
5. Yatırım kararı alırken en çok hangi bilgi kaynağına güvenirsin?
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6. Senin için ideal bir yatırımın olmazsa olmaz kriteri bunlardan hangisi?
7. Borç veya kredi kullanarak yatırım yapmaya nasıl bakıyorsun?
8. Son olarak birikimlerini tek bir alanda mı toplarsın yoksa böler misin?
Güvenli bir liman ve düzen insanısın!
Stratejist birisin!
Cesur ve risk peşinde koşan birisin!
Vizyoner bir yapın var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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