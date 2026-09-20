Rap'in Kaybettiği Dev: Big Pun'un Hüzünlü Hikayesi

Big Pun, ikinci albümü üzerinde çalıştığı sırada hayatını kaybetti. 7 Şubat 2000'de White Plains, New York'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Henüz 28 yaşındaydı. Ölümü hip-hop dünyasında büyük bir şok yarattı. Çünkü Pun, kariyerinin henüz başlangıcındaydı ve müzikal olarak hala yapabileceği çok şey vardı. 1998'de Capital Punishment ile büyük bir çıkış yapmış, ardından hit şarkılar üretmiş ve rap dünyasında kendisine kalıcı bir yer edinmişti. Fakat tüm bunları yaptıktan yalnızca iki yıl sonra hayatını kaybetti. İkinci albümü Yeah Baby, ölümünden yaklaşık iki ay sonra yayımlandı. Albüm Billboard 200 listesinde 3 numaraya kadar yükseldi. Böylece Pun'un ölümünden sonra bile müziğinin ne kadar güçlü olduğu bir kez daha ortaya çıktı.