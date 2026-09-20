Rap'in Kaybettiği Dev: Big Pun'un Hüzünlü Hikayesi
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Rap dünyasında kısa süren kariyerine rağmen unutulmaz bir iz bırakan Big Pun, güçlü kalemi, nefes kesen kafiye tekniği ve Latin rapinin önünü açan hikayesiyle hip-hop tarihinin en etkileyici isimlerinden biri oldu. Bu efsanenin hikayesine yakından bakalım!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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