article/comments
article/share
Haberler
Video
Girne'de Gemi Battı: Korku Dolu Anlar Yolcular Tarafından Kaydedildi!

Girne'de Gemi Battı: Korku Dolu Anlar Yolcular Tarafından Kaydedildi!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.08.2026 - 14:16 Son Güncelleme: 30.08.2026 - 15:08

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

KKTC'nin Girne kenti açıklarında gemi battı. Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu beldesine giden gemi, kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta alabora oldu. Gemide 259 yolcu ile 8 mürettebatın olduğu öğrenildi. Gemidekiler için kurtarma çalışmaları başlatıldı. 

Korku dolu anlarda yolculardan biri yaşananları kayda aldı. Dalgaların ortasında yaşanan can pazarı kameraya anbean yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Batıyoruz!"

"Batıyoruz!"

Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu beldesine gitmek üzere saat 12.00’de hareket eden Filo Jet şirketine ait katamaran tipi Express Yolcu Gemisi, kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta baş kısmından su almaya başladı. Kaptanın limana dönmek için yaptığı manevraya rağmen dengesini kaybeden gemi, kısa süre içinde alabora olarak sulara gömüldü.

Gemide bulunan 259 yolcu ve 8 mürettebatı kurtarmak için bölgede adeta can pazarı yaşanırken, olay yerine 15-20 dakika içinde ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Arama kurtarma çalışmalarına helikopterler, Akgünler Express gemisi ve çevredeki sivil tekneler de katıldı.

Denizden toplanan vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edilirken, kıyıda çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi hazır bekletildi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul duruma ilişkin resmi açıklamalarda bulunarak olayın ciddiyetine dikkat çekti ve kamuoyunu bilgi kirliliğinden uzak durmaya davet etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın