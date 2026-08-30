Girne'de Gemi Battı: Korku Dolu Anlar Yolcular Tarafından Kaydedildi!

Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu beldesine gitmek üzere saat 12.00’de hareket eden Filo Jet şirketine ait katamaran tipi Express Yolcu Gemisi, kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta baş kısmından su almaya başladı. Kaptanın limana dönmek için yaptığı manevraya rağmen dengesini kaybeden gemi, kısa süre içinde alabora olarak sulara gömüldü.

Gemide bulunan 259 yolcu ve 8 mürettebatı kurtarmak için bölgede adeta can pazarı yaşanırken, olay yerine 15-20 dakika içinde ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Arama kurtarma çalışmalarına helikopterler, Akgünler Express gemisi ve çevredeki sivil tekneler de katıldı.

Denizden toplanan vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edilirken, kıyıda çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi hazır bekletildi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul duruma ilişkin resmi açıklamalarda bulunarak olayın ciddiyetine dikkat çekti ve kamuoyunu bilgi kirliliğinden uzak durmaya davet etti.