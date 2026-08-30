Girne'de Gemi Battı: Korku Dolu Anlar Yolcular Tarafından Kaydedildi!

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KKTC'nin Girne kenti açıklarında gemi battı. Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu beldesine giden gemi, kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta alabora oldu. Gemide 259 yolcu ile 8 mürettebatın olduğu öğrenildi. Gemidekiler için kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Korku dolu anlarda yolculardan biri yaşananları kayda aldı. Dalgaların ortasında yaşanan can pazarı kameraya anbean yansıdı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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