Girne'de Batan Gemide Yolcular Mürettebatı Uyarmışlar: "Kaptana Söyleyin Geri Dönsün"
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bilanço ağırlaştı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 237 kişinin kurtarıldığını ve 23 kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Saat 12.30 civarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye Sahil Güvenlik, Sivil Savunma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizdeki arama kurtarma operasyonunun devam ettiği bildirildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı kişilerin gözaltına alındığı, geminin kaptanının ise tutuklandığı öğrenildi.
Her çıkan yeni video ise facianın göz göre göre geldiğini gösteriyor. Sosyal medyada yayılan bir videoda yolcuların mürettebata kızarak 'Kaptana söyleyin geri dönsün' dediği görülüyor.
Yolcuların mürettebatı gelen tehlikeye karşı uyardığı görüldü.
Başka bir videoda ise alabora olmadan önce gemideki panik görülüyor.
Olayla ilgili tutuklamalar gerçekleşti.
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