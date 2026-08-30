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Girne'de Batan Gemide Yolcular Mürettebatı Uyarmışlar: "Kaptana Söyleyin Geri Dönsün"

Girne'de Batan Gemide Yolcular Mürettebatı Uyarmışlar: "Kaptana Söyleyin Geri Dönsün"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 19:28
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Girne açıklarında batan yolcu gemisinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bilanço ağırlaştı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 237 kişinin kurtarıldığını ve 23 kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Saat 12.30 civarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye Sahil Güvenlik, Sivil Savunma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizdeki arama kurtarma operasyonunun devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı kişilerin gözaltına alındığı, geminin kaptanının ise tutuklandığı öğrenildi.

Her çıkan yeni video ise facianın göz göre göre geldiğini gösteriyor. Sosyal medyada yayılan bir videoda yolcuların mürettebata kızarak 'Kaptana söyleyin geri dönsün' dediği görülüyor.

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Yolcuların mürettebatı gelen tehlikeye karşı uyardığı görüldü.

Başka bir videoda ise alabora olmadan önce gemideki panik görülüyor.

Olayla ilgili tutuklamalar gerçekleşti.

Olayla ilgili tutuklamalar gerçekleşti.

Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan Filo Jet isimli yolcu gemisiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Üstel, geminin kaptanı ile 7 görevlinin tutuklandığını belirtti.

Kazanın tüm yönleriyle araştırılacağını vurgulayan Üstel, herhangi bir ihmal veya sorumluluk tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Üstel ayrıca, kayıp kişilere ulaşılana kadar arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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