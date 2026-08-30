Girne'de Batan Gemide Yolcular Mürettebatı Uyarmışlar: "Kaptana Söyleyin Geri Dönsün"

Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan Filo Jet isimli yolcu gemisiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Üstel, geminin kaptanı ile 7 görevlinin tutuklandığını belirtti.

Kazanın tüm yönleriyle araştırılacağını vurgulayan Üstel, herhangi bir ihmal veya sorumluluk tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Üstel ayrıca, kayıp kişilere ulaşılana kadar arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.