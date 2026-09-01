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Son 3 Günde 700 Kişi Hastanelik Oldu: İshal, Kusma, Bulantı, Ateş ve Halsizlik!

Son 3 Günde 700 Kişi Hastanelik Oldu: İshal, Kusma, Bulantı, Ateş ve Halsizlik!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2026 - 07:08
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Giresun’un Görele ilçesinde gastroenterit salgını şüphesiyle son 3 günde 700’den fazla kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi. Hastaların büyük bölümünün taburcu edildiği, 3 kişinin ise tedavi altına alındığı bildirildi.

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İlçede son günlerde ishal, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve krampları, ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi şikayetlerle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanması üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.

İlçede son günlerde ishal, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve krampları, ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi şikayetlerle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanması üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.

Gastroenterit şüphesiyle vakaların kaynağının belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, son üç günde 700’den fazla kişi çeşitli şikayetlerle hastanelerin acil servislerine başvurdu. Hastaların çoğunun ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. 2’si çocuk, 1’i yetişkin olmak üzere toplam 3 hastanın ise tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı, diğer hastaların takip ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk değerlendirmelerde vakalar arasında ortak bir maruziyet ya da kümelenme tespit edilmediği bildirildi. İlçenin şehir şebeke suyunda yapılan günlük kontrollerde bakiye klor değerinin yeterli seviyede, yaklaşık 0,5 ppm olduğu belirtildi.

Vaka yoğunluğunun görüldüğü izlem noktalarından su numuneleri alınarak inceleme başlatılırken, sürecin yakından takip edildiği ve rutin sürveyans verilerinin izlenmeye devam edildiği kaydedildi.

Öte yandan, vakaların nedeninin ve muhtemel kaynağının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, konuya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı ekiplerinin de ilçeye geleceği öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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