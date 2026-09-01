Son 3 Günde 700 Kişi Hastanelik Oldu: İshal, Kusma, Bulantı, Ateş ve Halsizlik!
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Giresun’un Görele ilçesinde gastroenterit salgını şüphesiyle son 3 günde 700’den fazla kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi. Hastaların büyük bölümünün taburcu edildiği, 3 kişinin ise tedavi altına alındığı bildirildi.
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İlçede son günlerde ishal, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve krampları, ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi şikayetlerle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanması üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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