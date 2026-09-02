İstanbul Valiliği, Ataköy’de Planlanan Anyma Konserini ’Satanist’ Ritüeller İddiasıyla İptal Etti
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Kaynak: https://www.yenisafak.com/gundem/ista...
İstanbul Ataköy'de 12 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan Anyma konseri, sahne şovlarındaki görsellerin sosyal medyada tepki toplaması ve satanist semboller içerdiği iddiaları üzerine İstanbul Valiliği tarafından iptal edildi.
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Elektronik müzik dünyasının tanınan organizasyonlarından Anyma'nın İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı etkinlik, son günlerde büyüyen tartışmaların ardından iptal kararıyla sonuçlandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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