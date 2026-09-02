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İstanbul Valiliği, Ataköy’de Planlanan Anyma Konserini ’Satanist’ Ritüeller İddiasıyla İptal Etti

İstanbul Valiliği, Ataköy’de Planlanan Anyma Konserini ’Satanist’ Ritüeller İddiasıyla İptal Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2026 - 20:23 Son Güncelleme: 02.09.2026 - 20:26
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İstanbul Ataköy'de 12 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan Anyma konseri, sahne şovlarındaki görsellerin sosyal medyada tepki toplaması ve satanist semboller içerdiği iddiaları üzerine İstanbul Valiliği tarafından iptal edildi.

Kaynak: https://www.yenisafak.com/gundem/ista...
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Elektronik müzik dünyasının tanınan organizasyonlarından Anyma'nın İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı etkinlik, son günlerde büyüyen tartışmaların ardından iptal kararıyla sonuçlandı.

Elektronik müzik dünyasının tanınan organizasyonlarından Anyma'nın İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı etkinlik, son günlerde büyüyen tartışmaların ardından iptal kararıyla sonuçlandı.

12 Eylül tarihinde Ataköy'de izleyiciyle buluşması hedeflenen organizasyon, resmi makamların müdahalesiyle takvimden çıkarıldı.

Alınan bu kararın temelinde, etkinliğin görsel konseptine yönelik ortaya atılan iddialar ve büyüyen tepkiler yatıyor. Sahne şovlarında kullanılan temalar ve ekrana yansıtılan görseller, birçok kişi tarafından satanist ritüel sembolleri olarak değerlendirildi. Bu tespit ve yorumların dijital platformlarda hızla yayılmasıyla birlikte, konser bir anda en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

İnternet üzerinde hızla büyüyen tartışmalar, kısa süre içinde organizasyonun durdurulmasına yönelik geniş çaplı bir kampanyaya dönüştü. Sosyal medya platformlarında çığ gibi büyüyen iptal çağrılarını ve oluşan kamuoyu hassasiyetini dikkate alan İstanbul Valiliği, duruma el koydu. Valilik makamının aldığı kararla birlikte, tartışmalara konu olan etkinliğin yapılmasına izin verilmeyeceği kamuoyuna duyuruldu ve organizasyon tamamen iptal edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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