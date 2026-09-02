İstanbul Valiliği, Ataköy’de Planlanan Anyma Konserini ’Satanist’ Ritüeller İddiasıyla İptal Etti

12 Eylül tarihinde Ataköy'de izleyiciyle buluşması hedeflenen organizasyon, resmi makamların müdahalesiyle takvimden çıkarıldı.

Alınan bu kararın temelinde, etkinliğin görsel konseptine yönelik ortaya atılan iddialar ve büyüyen tepkiler yatıyor. Sahne şovlarında kullanılan temalar ve ekrana yansıtılan görseller, birçok kişi tarafından satanist ritüel sembolleri olarak değerlendirildi. Bu tespit ve yorumların dijital platformlarda hızla yayılmasıyla birlikte, konser bir anda en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

İnternet üzerinde hızla büyüyen tartışmalar, kısa süre içinde organizasyonun durdurulmasına yönelik geniş çaplı bir kampanyaya dönüştü. Sosyal medya platformlarında çığ gibi büyüyen iptal çağrılarını ve oluşan kamuoyu hassasiyetini dikkate alan İstanbul Valiliği, duruma el koydu. Valilik makamının aldığı kararla birlikte, tartışmalara konu olan etkinliğin yapılmasına izin verilmeyeceği kamuoyuna duyuruldu ve organizasyon tamamen iptal edildi.