Metro ve Tramvayda Tek Fiyat Dönemi Bitiyor: Ücretler Artık Mesafeye Göre Belirlenecek

Bugün İstanbulkart'la binen bir yolcu, metro ya da tramvayda tek durak da gitse hattın sonuna kadar da gitse aynı ücreti ödüyor. Tam biletli bir yolculuk 46,2 lira, öğrenci bileti 22,55 lira, 30 yaşını geçmiş öğrenciler için 41,58 lira, sosyal kart sahipleri için ise 33,08 lira olarak uygulanıyor.

İBB'nin gündemindeki değişiklik bu tabloyu tamamen değiştirecek. Bazı istasyonlarda çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken, elektrik hattı çekimleri bitti ve iade cihazlarının hangi duraklara konulacağına dair planlama da yapıldı. Yeni sistemde ödenecek ücret, binilen ve inilen durak arasındaki mesafeye göre belirlenecek.