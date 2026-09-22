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Metro ve Tramvayda Tek Fiyat Dönemi Bitiyor: Ücretler Artık Mesafeye Göre Belirlenecek

Metro ve Tramvayda Tek Fiyat Dönemi Bitiyor: Ücretler Artık Mesafeye Göre Belirlenecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 10:06 Son Güncelleme: 22.09.2026 - 10:14
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İstanbul'da metro ve tramvayların yıllardır değişmeyen tek fiyat uygulaması sona eriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir istasyon giden yolcuyla hattın sonuna kadar giden yolcunun aynı parayı ödediği mevcut sistemi kaldırıp mesafeye göre ücretlendirmeye geçmeye hazırlanıyor. Duraklarda iade cihazlarının yerleştirileceği noktalar belirlenirken, elektrik hattı çekimleri de tamamlandı. 

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

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Kısa mesafe yolcusu ile hattın sonuna kadar gidenin aynı ücreti ödediği adaletsizlik ortadan kalkacak.

Kısa mesafe yolcusu ile hattın sonuna kadar gidenin aynı ücreti ödediği adaletsizlik ortadan kalkacak.

Bugün İstanbulkart'la binen bir yolcu, metro ya da tramvayda tek durak da gitse hattın sonuna kadar da gitse aynı ücreti ödüyor. Tam biletli bir yolculuk 46,2 lira, öğrenci bileti 22,55 lira, 30 yaşını geçmiş öğrenciler için 41,58 lira, sosyal kart sahipleri için ise 33,08 lira olarak uygulanıyor.

İBB'nin gündemindeki değişiklik bu tabloyu tamamen değiştirecek. Bazı istasyonlarda çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken, elektrik hattı çekimleri bitti ve iade cihazlarının hangi duraklara konulacağına dair planlama da yapıldı. Yeni sistemde ödenecek ücret, binilen ve inilen durak arasındaki mesafeye göre belirlenecek.

Marmaray'da bu sistem yıllardır uygulanıyor, şimdi sırada metro ve tramvay var.

Marmaray'da bu sistem yıllardır uygulanıyor, şimdi sırada metro ve tramvay var.

Aslında mesafeye göre ücretlendirme İstanbul'da yabancı bir uygulama değil. Marmaray'da yolcular binişte hattın tamamı için geçerli olan üst sınır ücreti ödüyor; indiği istasyonda çıkış turnikesine kartını okuttuğunda ise gitmediği mesafenin farkı iade cihazından geri yükleniyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDER) yıllar önce bu konuda yolcuları uyarmış, çıkışta kartını okutmayı unutanların parasının yanabileceğini hatırlatmıştı.

Yeni planla metro ve tramvay da benzer bir mantıkla çalışacak: yolcu önce olası en yüksek ücreti ödeyecek, indiği durakta kartını tekrar okutarak gitmediği mesafenin parasını geri alacak.

Örnek alınan sistem metrobüste yıllardır işliyor: 1 durak 33,08 lira, 34 durak sonrası 68,59 lira.

Örnek alınan sistem metrobüste yıllardır işliyor: 1 durak 33,08 lira, 34 durak sonrası 68,59 lira.

İBB'nin metroya ve tramvaya taşımayı planladığı sistem, metrobüste zaten yıllardır işliyor. Metrobüste 1 durak inen yolcu 33,08 lira öderken, 3 durağa kadar gidenler 46,20 lira, 10-15 durak arası yolculuk yapanlar 58 lira, 34-43 durak arasını kat edenler ise 68,59 lira ödüyor. Öğrenci biletinde ise 10-15 durak ve sonrasındaki tüm mesafeler için sabit 22,55 lira alınıyor.

Metrobüsteki iade cihazları hâlihazırda kullanımda; metro ve tramvaydaki karşılıkları için ise henüz kesin bir tarih verilmedi. Uygulamanın ne zaman devreye alınacağı netlik kazanmasa da çalışmaların hızla sürdüğü belirtiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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