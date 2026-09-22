Metro ve Tramvayda Tek Fiyat Dönemi Bitiyor: Ücretler Artık Mesafeye Göre Belirlenecek
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İstanbul'da metro ve tramvayların yıllardır değişmeyen tek fiyat uygulaması sona eriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir istasyon giden yolcuyla hattın sonuna kadar giden yolcunun aynı parayı ödediği mevcut sistemi kaldırıp mesafeye göre ücretlendirmeye geçmeye hazırlanıyor. Duraklarda iade cihazlarının yerleştirileceği noktalar belirlenirken, elektrik hattı çekimleri de tamamlandı.
Kaynak: Burak Taşçı / NTV
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Kısa mesafe yolcusu ile hattın sonuna kadar gidenin aynı ücreti ödediği adaletsizlik ortadan kalkacak.
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Marmaray'da bu sistem yıllardır uygulanıyor, şimdi sırada metro ve tramvay var.
Örnek alınan sistem metrobüste yıllardır işliyor: 1 durak 33,08 lira, 34 durak sonrası 68,59 lira.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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