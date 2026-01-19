onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Toplu Taşıma Ücreti 2026: Otobüs, Metrobüs, Metro, Marmaray Ücretleri

İstanbul Toplu Taşıma Ücreti 2026: Otobüs, Metrobüs, Metro, Marmaray Ücretleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.01.2026 - 15:36

İstanbul toplu taşıma ücretleri değişiklik gösteriyor. Otobüs, metro, Marmaray bilet fiyatları; öğrenci ve abonman fiyatı merak ediliyor. İstanbul'da ulaşıma son zam 15 Eylül 2025 tarihinde yapıldı. 2026'da da geçerli olan bu fiyatlar yakından takip ediliyor. Otobüs, metrobüs, metro, Marmaray kaç TL? İşte İstanbul toplu taşıma ücreti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Toplu Taşıma Ücreti 2026

İstanbul Toplu Taşıma Ücreti 2026

İstanbul’da toplu taşıma milyonlarca vatandaş tarafından kullanılıyor. Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray her gün binlerce İstanbullu’yu taşıyor. Bu nedenle İstanbul toplu taşıma ücretleri de arama motorlarında sıkça araştırılan konulan başında geliyor. Toplu taşımaya 15 Eylül 2025’te zam yapıldı. Son belirlenen fiyatlar 2026’da da geçerli olacak. Peki, İstanbul’da toplu taşıma ücreti ne kadar?

Otobüs, Metrobüs, Metro, Marmaray Ücretleri

Otobüs, Metrobüs, Metro, Marmaray Ücretleri

İstanbulkart Ücretleri:

Tam: 35 TL

Öğrenci: 17.08 TL

30 Yaş Üstü Öğrenci: 31.50 TL

Öğretmen ve 60 Yaş Üstü: 25.06 TL

Aylık Mavi Kart Ücretleri:

Tam: 2.748 TL

Öğrenci: 494 TŞ

30 Yaş Üstü Öğrenci: 2.474 TL

Öğretmen ve 60 Yaş Üstü: 1.1709 TL

Metrobüs Ücretleri

Metrobüs ücretleri durak sayısına göre değişiyor. Metrobüsten indikten sonra iade cihazlarından ödediğiniz ücretin bir kısmını durak sayısına göre geri alabiliyorsunuz.

Minibüs Ücretleri

İstanbul’da minibüslerde en kısa mesafe ücreti 32.50 TL

İstanbul Taksi Ücreti

Taksimetre açılışı 54.50 TL oldu. 

Kısa mesafe: 175 TL

Kilometre başına ücret: 36.30

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın