İstanbul Toplu Taşıma Ücreti 2026: Otobüs, Metrobüs, Metro, Marmaray Ücretleri

İstanbul’da toplu taşıma milyonlarca vatandaş tarafından kullanılıyor. Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray her gün binlerce İstanbullu’yu taşıyor. Bu nedenle İstanbul toplu taşıma ücretleri de arama motorlarında sıkça araştırılan konulan başında geliyor. Toplu taşımaya 15 Eylül 2025’te zam yapıldı. Son belirlenen fiyatlar 2026’da da geçerli olacak. Peki, İstanbul’da toplu taşıma ücreti ne kadar?