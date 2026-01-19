İstanbul Toplu Taşıma Ücreti 2026: Otobüs, Metrobüs, Metro, Marmaray Ücretleri
İstanbul toplu taşıma ücretleri değişiklik gösteriyor. Otobüs, metro, Marmaray bilet fiyatları; öğrenci ve abonman fiyatı merak ediliyor. İstanbul'da ulaşıma son zam 15 Eylül 2025 tarihinde yapıldı. 2026'da da geçerli olan bu fiyatlar yakından takip ediliyor. Otobüs, metrobüs, metro, Marmaray kaç TL? İşte İstanbul toplu taşıma ücreti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Toplu Taşıma Ücreti 2026
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otobüs, Metrobüs, Metro, Marmaray Ücretleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın