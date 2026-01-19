"Altın uzmanı ters köşe yaptı: 2026'nın şampiyonunu açıkladı!"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, 2026 yılının şampiyonunu açıkladı. Ergezen, değerli metaller tarafında yüksek performansın bütün sene boyunca devam edeceğini belirtti ve 'Genel tablo içerisinde gümüşün öne çıkacağını düşünüyorum.' dedi.

Yılın ikinci yarısına işaret eden Ergezen, 'Yılın ikinci yarısında, eğer ekonomilerdeki toparlanma eğilimini görebilirsek, platin veya paladyumun gümüşe ve altına göre daha güçlü kalacağını düşünebiliriz. Değerli metaller tarafında artık çok hızlı yükselişler beklemiyorum. Bir miktar soğumayı görmeye başlayacağız.' ifadelerini kullandı.

Altın yükselecek mi?

Zafer Ergezen, altın tahminlerini de paylaştı. Altında 2026 yılında güçlü yükselişler görme ihtimalinin azaldığını dile getiren Ergezen, ons altının 5 bin dolara kadar çıkabileceğini vurguladı. Öte yandan Ergezen, hedef fiyatının şimdilik 4 bin 750 dolar olduğunu kaydetti.