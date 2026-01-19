Altın Uzmanı Ters Köşe Yaptı: 2026’nın Şampiyonunu Açıkladı!
Altında yükseliş durmuyor. Altın fiyatları her gün yeni rekorlar kırıyor. Bugün altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar oldu? TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş’a konuşan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatlarına dair konuştu. Ergezen, ters köşe yaparak 2026’nın şampiyonunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları: Altın ne kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Altın uzmanı ters köşe yaptı: 2026'nın şampiyonunu açıkladı!"
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın