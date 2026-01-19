onedio
Altın Uzmanı Ters Köşe Yaptı: 2026’nın Şampiyonunu Açıkladı!

Altın Uzmanı Ters Köşe Yaptı: 2026’nın Şampiyonunu Açıkladı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.01.2026 - 14:52

Altında yükseliş durmuyor. Altın fiyatları her gün yeni rekorlar kırıyor. Bugün altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar oldu? TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş’a konuşan  Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatlarına dair konuştu. Ergezen, ters köşe yaparak 2026’nın şampiyonunu açıkladı.

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

2025 yılında rekorlara doymayan altın 2026 yılında da şampiyonluk performansına devam ediyor. Ons altın 5 bin dolara yaklaştı. Bugün altın ne kadar? İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6.487 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 10.695 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21.389 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 42.648 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4.664 dolar

"Altın uzmanı ters köşe yaptı: 2026'nın şampiyonunu açıkladı!"

"Altın uzmanı ters köşe yaptı: 2026'nın şampiyonunu açıkladı!"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, 2026 yılının şampiyonunu açıkladı. Ergezen, değerli metaller tarafında yüksek performansın bütün sene boyunca devam edeceğini belirtti ve 'Genel tablo içerisinde gümüşün öne çıkacağını düşünüyorum.' dedi.

Yılın ikinci yarısına işaret eden Ergezen, 'Yılın ikinci yarısında, eğer ekonomilerdeki toparlanma eğilimini görebilirsek, platin veya paladyumun gümüşe ve altına göre daha güçlü kalacağını düşünebiliriz. Değerli metaller tarafında artık çok hızlı yükselişler beklemiyorum. Bir miktar soğumayı görmeye başlayacağız.' ifadelerini kullandı.

Altın yükselecek mi?

Zafer Ergezen, altın tahminlerini de paylaştı. Altında 2026 yılında güçlü yükselişler görme ihtimalinin azaldığını dile getiren Ergezen, ons altının 5 bin dolara kadar çıkabileceğini vurguladı. Öte yandan Ergezen, hedef fiyatının şimdilik 4 bin 750 dolar olduğunu kaydetti.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
