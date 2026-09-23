Burcunuza Göre Sizi Yansıtan Kitap Hangisi? 12 Burç, 12 Klasik

Hiç okuduğunuz bir kitapta kendinizi buldunuz mu? Ya da sayfalarda çıktığınız bir yolculuk, hayatınızı etkiledi mi? Yanıtınız 'Evet' ise bir de burcunuza göre sizi yansıtan edebiyat klasiğine göz atın. ABD merkezli psikoloji ve spiritüalite platformu The Minds Journal'ın hazırladığı bir liste, 12 burcu klasik edebiyat eserleriyle eşleştirdi.

Kiminde macera, kiminde tutku, kiminde de gizem öne çıkıyor. Peki sizin burcunuz hangi kitaba benziyor?

İşte detaylar.

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