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Burcunuza Göre Sizi Yansıtan Kitap Hangisi? 12 Burç, 12 Klasik

Burcunuza Göre Sizi Yansıtan Kitap Hangisi? 12 Burç, 12 Klasik

Klasik burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 12:30
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Hiç okuduğunuz bir kitapta kendinizi buldunuz mu? Ya da sayfalarda çıktığınız bir yolculuk, hayatınızı etkiledi mi? Yanıtınız 'Evet' ise bir de burcunuza göre sizi yansıtan edebiyat klasiğine göz atın. ABD merkezli psikoloji ve spiritüalite platformu The Minds Journal'ın hazırladığı bir liste, 12 burcu klasik edebiyat eserleriyle eşleştirdi.

Kiminde macera, kiminde tutku, kiminde de gizem öne çıkıyor. Peki sizin burcunuz hangi kitaba benziyor?

İşte detaylar.

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Koç: Odysseia

Koç: Odysseia

Koç burcunun eseri, Antik Yunan destanı Odysseia. Homeros'a atfedilen bu destan, Truva Savaşı'nın ardından kral Odysseus'un on yıl süren eve dönüş yolculuğunu anlatıyor. Kiklop Polyphemus'tan Sirenlerin ölümcül şarkısına, yolculuk boyunca sayısız tehlikeyle burun buruna gelen kahraman asla pes etmiyor.

Peki, bu kadim yolculuk hikayesini Koç burcuyla buluşturan ne?

Cesur, dürtüsel ve asla geri adım atmayan bir kahraman... Odysseus'un doğrudan harekete geçen, engelleri bir meydan okuma olarak gören tavrı, Koç burcunun atılgan ve öncü doğasını bire bir yansıtıyor. Sabırsızlığı zaman zaman başını derde soksa da, hedefinden asla vazgeçmeyen yapısı da burcun karakteriyle örtüşüyor.

Boğa: Gurur ve Önyargı

Boğa: Gurur ve Önyargı

Boğa burcunun eseri, Jane Austen'ın 1813 tarihli klasiği Gurur ve Önyargı. Austen, romanı ilk kez adını gizleyerek 'bir hanımefendi tarafından' ibaresiyle yayımlamıştı. Elizabeth Bennet'ın kendine güvenen duruşu ve Mr. Darcy'nin baştan çıkarıcı gururu, İngiliz taşra sosyetesinin evlilik ve statü kaygılarını yıllar geçse de tazeliğini koruyan bir ironiyle anlatıyor.

Bu zamana meydan okuyan aşk hikayesi, Boğa burcuyla nasıl buluşuyor?

Zarafeti, konforu ve kaliteyi seven bir duruş... Elizabeth Bennet'ın kendi değerinden asla ödün vermeyen tavrı, Boğa burcunun kendi standartlarından taviz vermeyen yapısını yansıtıyor. Austen'ın karakterlerine kazandırdığı sadelik içindeki zarafet de Boğa'nın hayatın güzelliklerine düşkün tarafıyla örtüşüyor.

İkizler: Alis Harikalar Diyarında

İkizler: Alis Harikalar Diyarında

İkizler burcunun eseri, Lewis Carroll'ın 1865 tarihli Alis Harikalar Diyarında'sı. Gerçek adı Charles Lutwidge Dodgson olan yazar, hikayeyi bir tekne gezisi sırasında küçük bir kıza anlattığı doğaçlama masaldan yola çıkarak yazdı. Tavşan deliğinden düşen Alis, mantığın işlemediği bir dünyada Çılgın Şapkacı'dan Kraliçe'ye kadar bir dizi tuhaf karakterle karşılaşıyor.

Peki, bu baş döndürücü macera neden İkizler burcuyla eşleştirildi?

Meraklı, hareketli ve durmadan yeni fikirlere atlayan bir zihin... Alis'in bir karakterden diğerine, bir tuhaflıktan ötekine savrulan yolculuğu, İkizler burcunun hiçbir konuda uzun süre sabit kalmayan çok yönlü doğasını yansıtıyor. Kitabın mantıksızlık üzerine kurulu esprili dili de İkizler'in hazırcevap ve oyuncu tarafıyla örtüşüyor.

Yengeç: Uğultulu Tepeler

Yengeç: Uğultulu Tepeler

Yengeç burcunun eseri, Emily Brontë'nin tek romanı Uğultulu Tepeler. 1847'de 'Ellis Bell' takma adıyla yayımlanan roman, Yorkshire'ın ıssız bozkırlarında geçen, Heathcliff ile Catherine arasındaki yıkıcı ve kesintisiz bağlılığı konu alıyor. İki karakterin aşkı, ölümün bile bitiremediği bir tutkuya dönüşüyor.

Bu fırtınalı bağlılık hikayesi, Yengeç burcunu nasıl hatırlatıyor?

Derin, kesintisiz ve bir kez bağlandığında asla bırakmayan bir sevgi biçimi... Catherine ile Heathcliff'i yıllar ve ölüm bile ayıramayan bu bağ, Yengeç burcunun sevdiklerine karşı sonsuz sadakatini yansıtıyor. Romanın duygusal yoğunluğu da Yengeç'in içe dönük ama bir o kadar tutkulu doğasıyla örtüşüyor.

Aslan: Muhteşem Gatsby

Aslan: Muhteşem Gatsby

Aslan burcunun eseri, F. Scott Fitzgerald'ın 1925 tarihli Muhteşem Gatsby'si. Jay Gatsby'nin gösterişli malikanesinde düzenlediği partiler ve Amerikan Rüyası'nın peşindeki tutkulu koşusu, Caz Çağı'nın ışıltısını ve boşluğunu bir arada anlatıyor. Romanın 'Celestial Eyes' adlı orijinal kapağı, İspanyol ressam Francis Cugat tarafından roman henüz tamamlanmadan çizilmişti; Fitzgerald kapaktaki gözlerden o kadar etkilenmişti ki metne bu görüntüye gönderme yapan satırlar bile ekledi.

Bu ışıltılı ama kırılgan dünya, Aslan burcuyla neden bu kadar örtüşüyor?

Gösterişli partiler, dikkat çeken bir varlık ve büyük hayaller peşinde koşan bir karakter... Gatsby'nin sahnenin merkezinde olmaktan çekinmeyen tavrı, Aslan burcunun doğuştan gelen karizmasını yansıtıyor. Hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmemesi de Aslan'ın iddialı ve tutkulu doğasıyla örtüşüyor.

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Başak: Jane Eyre

Başak: Jane Eyre

Başak burcunun eseri, Charlotte Brontë'nin 1847 tarihli Jane Eyre'i. Roman ilk yayımlandığında 'Currer Bell' takma adını taşıyordu. Yetim büyüyen, sıradan görünümlü ama sarsılmaz bir ahlaki duruşa sahip Jane'in bağımsızlığını koruma mücadelesi, dönemine göre oldukça cüretkar bir kadın öznelliği ortaya koyuyor.

Gösterişten uzak bu güçlü duruş, Başak burcuyla nasıl bir araya geliyor?

Sade, dürüst ve ilkelerinden asla taviz vermeyen bir karakter... Jane'in gösterişe değil kendi değerlerine yaslanan duruşu, Başak burcunun pratik ve prensipli yapısını yansıtıyor. Zorluklar karşısında bile sakin kalıp doğru olanı seçmesi de Başak'ın sorumluluk bilinciyle birebir örtüşüyor.

Terazi: Romeo ve Juliet

Terazi: Romeo ve Juliet

Terazi burcunun eseri, Shakespeare'in 1590'ların ortasında kaleme aldığı Romeo ve Juliet'i. Birbirine düşman iki ailenin çocukları arasındaki imkansız aşkı anlatan oyun, edebiyat tarihinin en bilinen balkon sahnesine ev sahipliği yapıyor. İngiliz ressam Frank Dicksee'nin 1884 tarihli tablosu da tam olarak bu sahneyi, iki aşığın gölgeler arasındaki buluşmasını resmediyor.

Bu tutkulu ama dengesiz aşk, Terazi burcuyla neden özdeşleşiyor?

Romantizm arayışı, uyum tutkusu ve bazen bir türlü karar verememe hali... Romeo ile Juliet'in her şeyi göze alan aşkı, Terazi burcunun ilişkilerde denge ve romantizm arayan doğasını yansıtıyor. Venüs'ün yönettiği bu burç için aşk, çoğu zaman en büyük öncelik haline geliyor.

Akrep: Dracula

Akrep: Dracula

Akrep burcunun eseri, Bram Stoker'ın 1897 tarihli Dracula'sı. Kont Dracula karakterinin kısmen 15. yüzyıl Eflak voyvodası III. Vlad'dan esinlendiği düşünülüyor. Roman, gölgelerde yaşayan, gizemli ve baştan çıkarıcı bir figürü Batı edebiyatının en kalıcı karakterlerinden birine dönüştürdü.

Peki, karanlıkta yaşayan bu figür Akrep burcuyla nasıl eşleşti?

Gizemli, yoğun ve kolayca çözülemeyen bir ruh! Dracula'nın gölgelerde hareket eden, çevresini büyüleyen ama asla tam olarak ele vermeyen doğası, Akrep burcunun derin ve gizemli karakterini yansıtıyor. Görünenin ardında hep daha fazlası olması da Akrep'in kolay okunamayan yapısıyla örtüşüyor.

Yay: Seksen Günde Devrialem

Yay: Seksen Günde Devrialem

Yay burcunun eseri, Jules Verne'in 1873 tarihli Seksen Günde Devrialem'i. İngiliz centilmen Phileas Fogg'un bir bahis uğruna dünyayı 80 günde dolaşma girişimini anlatan roman, dönemin hızla genişleyen demiryolu ve buharlı gemi ağından ilham alıyor. Fogg'un sadık uşağı Passepartout ile çıktığı bu yolculukta beklenmedik gecikmeler birbirini izliyor.

Bu durmak bilmeyen dünya turu, Yay burcuyla nasıl bir araya geliyor?

Maceraya açık, iyimser ve asla yerinde duramayan bir ruh. Fogg'un her engelde yeni bir çözüm bulup yoluna devam etmesi, Yay burcunun sınır tanımayan ve iyimser doğasını yansıtıyor. Dünyanın merakını hiç kaybetmeyen bu karakter de Yay'ın maceraperest tarafıyla bire bir örtüşüyor.

Oğlak: Büyük Umutlar

Oğlak: Büyük Umutlar

Oğlak burcunun eseri, Charles Dickens'ın 1860-1861 yıllarında dergide tefrika edilen Büyük Umutlar'ı. Yetim büyüyen Pip'in, gizemli bir hayırseverin desteğiyle sıradan bir demirci çırağından bir 'centilmen'e dönüşme hırsını anlatan roman, İngiliz toplumundaki sınıf atlama saplantısını da gözler önüne seriyor.

Bu azimli yükselme hikayesi, Oğlak burcuyla nasıl örtüşüyor?

Sabırlı, hırslı ve hedefine adım adım ilerleyen güçlü bir karakter. Pip'in yıllar süren emek ve disiplinle statü basamaklarını tırmanması, Oğlak burcunun azimli ve sonuç odaklı doğasını yansıtıyor. Zorluklar karşısında bile hedefinden şaşmaması da Oğlak'ın kalıcı başarı arayışıyla birebir örtüşüyor.

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Kova: Frankenstein

Kova: Frankenstein

Kova burcunun eseri, Mary Shelley'nin 1818 tarihli Frankenstein'ı. Roman, henüz 18 yaşındaki Shelley'nin Cenevre Gölü kıyısında Lord Byron'la girdiği bir 'hayalet hikayesi' yarışması sırasında doğdu ve ilk baskısında yazarının adı bile belirtilmeden, anonim olarak yayımlandı. Doktor Frankenstein'ın yarattığı varlık, bilim kurgu türünün ilk büyük örneklerinden biri sayılıyor.

Bu sınırları zorlayan hikaye, Kova burcuyla nasıl buluşuyor?

Alışılmışın dışına çıkan, sorgulayan ve geleneksel kalıplara sığmayan bir zihin... Genç bir yazarın, dönemine göre son derece cesur bir bilimsel spekülasyona girişmesi, Kova burcunun yenilikçi ve sıra dışı doğasını yansıtıyor. Eserin yıllar sonra bile güncelliğini koruması da Kova'nın öngörülü tarafıyla örtüşüyor.

Balık: Bir Yaz Gecesi Rüyası

Balık: Bir Yaz Gecesi Rüyası

Balık burcunun eseri, Shakespeare'in 1590'ların ortasında yazdığı Bir Yaz Gecesi Rüyası. Peri kraliçesi Titania ile kral Oberon'un kavgası, ormana kaçan aşıkların büyüyle karışan kaderi ve gerçeklikle rüya arasında git gel yapan bir kurguyla ilerleyen oyun, Shakespeare'in en düşsel komedilerinden biri kabul ediliyor.

Bu büyülü ve düşsel dünya, Balık burcuyla neden bu kadar uyumlu?

Hayal gücü kuvvetli, duygusal ve gerçeklikle fantezi arasında kolayca gidip gelen bir ruh... Ormandaki karakterlerin büyüyle şekillenen, mantığın işlemediği serüveni, Balık burcunun düşsel ve duygusal derinliğini yansıtıyor. Oyunun bir rüyadan uyanır gibi biten yapısı da Balık'ın gerçeklikle hayal arasındaki sınırları bulanıklaştıran tarafıyla örtüşüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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