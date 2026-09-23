Burcunuza Göre Sizi Yansıtan Kitap Hangisi? 12 Burç, 12 Klasik
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hiç okuduğunuz bir kitapta kendinizi buldunuz mu? Ya da sayfalarda çıktığınız bir yolculuk, hayatınızı etkiledi mi? Yanıtınız 'Evet' ise bir de burcunuza göre sizi yansıtan edebiyat klasiğine göz atın. ABD merkezli psikoloji ve spiritüalite platformu The Minds Journal'ın hazırladığı bir liste, 12 burcu klasik edebiyat eserleriyle eşleştirdi.
Kiminde macera, kiminde tutku, kiminde de gizem öne çıkıyor. Peki sizin burcunuz hangi kitaba benziyor?
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koç: Odysseia
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boğa: Gurur ve Önyargı
İkizler: Alis Harikalar Diyarında
Yengeç: Uğultulu Tepeler
Aslan: Muhteşem Gatsby
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başak: Jane Eyre
Terazi: Romeo ve Juliet
Akrep: Dracula
Yay: Seksen Günde Devrialem
Oğlak: Büyük Umutlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kova: Frankenstein
Balık: Bir Yaz Gecesi Rüyası
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın