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Dünyanın Farklı Kültürlerinde Borç İstemenin ve Vermenin 10 Yazılı Olmayan Kuralı

etiket Dünyanın Farklı Kültürlerinde Borç İstemenin ve Vermenin 10 Yazılı Olmayan Kuralı

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
23.09.2026 - 13:01
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Birileriyle para üzerine konuşmak oldukça zor... Bir de işin içinde borç istemek ya da borç vermek olunca konu daha hassas olabiliyor. Çünkü paranın sadece ekonomik olmadığını, aynı zamanda güvenle bağlantılı olduğunu biliyoruz. 

Gelin, birlikte borç istemenin ve vermenin yazılı olmayan kurallarına bakalım!

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1. Türkiye'de aileden borç istemek normal olarak görülüyor.

Kültürümüze baktığımız zaman aile ve yakın akrabalar arasında maddi desteğin çok önemli bir yere sahip olduğunu görürüz. Bu yüzden beklenmedik bir masrafla karşılaşıldığında insan ilk olarak ailesinden ya da yakın çevresinden destek ister. Özellikle ebeveyn, kardeş ve yakın akrabalar arasında para alışverişi kolay bir şekilde halledilir.

2. Japonya'da maddi konuları açmak mahremdir.

2. Japonya'da maddi konuları açmak mahremdir.

Japonların kültüründe ise kişisel meseleler başkalarıyla paylaşılmamalı. Mesela bir insanın borca ihtiyacı var diyelim. Bu meseleyi açmak onun için çok rahatsız edici olur. Bu yüzden oradaki insanlar mümkün olduğunca kendi sorumluluklarını yerine getirir.

3. Çin'de de aile ve yakın çevre desteği var.

Çin toplumunda da aile bağları ve karşılıklı dayanışma çok önemli. Maddi bir ihtiyacın olması durumunda ailesinden ve çevresinden destek alınabilir. Hatta aile içinde uzun vadeli karşılıklı destek anlayışı var. Yani borç konusunda güven ve karşılıklı sorumluluk Çin'de büyük önem taşıyor.

4. ABD'de kişisel finansal sınır baskın.

4. ABD'de kişisel finansal sınır baskın.

Bireysel finansal bağımsızlık bir güç olarak görülüyor. Bu yüzden birinin arkadaşlarından ya da iş çevresinden borç istemesi bazı insanları rahatsız edebilir. İnsanlar gelirleri ve borçları konusunda kişisel sınırlarını çizmek istiyorlar. Birinden borç istedikleri zaman hayır cevabını aldıklarında bunu gayet normal karşılıyorlar.

5. Almanya'da borç koşulları açık bir şekilde konuşulur.

Alman kültüründe planlılığın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bu yaklaşım kendini borç ilişkilerinde de gösteriyor. Borcun ne kadar olduğu ve ne zaman geri verileceği çok açık bir şekilde konuşulur. Bu konuşma yakın ilişkileri ortadan kaldırmaz, hatta daha rahat hissedilmesini sağlar.

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6. Hindistan'da geniş aile arasında dayanışma olur.

Hindistan'da geniş aile yapısı her yerde kendini gösterir. Maddi sıkıntı yaşayan biri çevresinden hemen destek ister. Fakat Hindistan'ın kültürel açıdan çeşitlilik gösteren bir yer olduğu unutulmamalı. Borç konusundaki alışkanlıklar bölgelere göre farklılaşabilir.

7. İngiltere'de borç konusunda arkadaşlık ilişkilerine dikkat edilir.

Para mevzusu özel bir konu olarak ele alınır. Bu yüzden arkadaşlardan borç istemek biraz rahatsız edici görülür ve karşı tarafı zor durumda bırakabilir. Yeni tanışılan bir insanla bu muhabbete girilmez bile. Yakın arkadaşla para alışverişi yapılsa da karşı tarafın sınırlarının bilinmesi gerekir.

8. Fransa'da da borç konusu kişiseldir.

Fransa'da para ve kişisel yaşam mahremiyet alanına girer. Bu yüzden birinin maddi durumu doğrudan sorulamaz. Borç isterken de karşı tarafın alanına dikkat etmek gerekir. Yakın arkadaş ya da aile arasında daha rahat iletişim kurulabilir. Yine de insanlar, ilişkileri etkileyecek ölçüde kendilerini açmaz.

9. İskandinav ülkelerinde kişisel sınırlar vardır.

İsveç, Norveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkelerine baktığımız zaman bireyselliğin çok önemli olduğunu görürüz. İnsanlar kendi sorumluluklarını üstlenir ve başkalarının sorumluluklarını alma konusunda dikkatli olurlar. Borç istemek yerine farklı finansal çözümler ararlar.

10. Yunanistan'da da aile desteği ön plana çıkar.

Aslında bizim kültürümüzden çok farklı değil. Aile bağlarının güçlü olması maddi konularda da birbirlerine destek olmayı beraberinde getiriyor. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçiliyorsa aile üyeleri hemen birbirlerine destek olabiliyor.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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