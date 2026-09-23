Dünyanın Farklı Kültürlerinde Borç İstemenin ve Vermenin 10 Yazılı Olmayan Kuralı
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Birileriyle para üzerine konuşmak oldukça zor... Bir de işin içinde borç istemek ya da borç vermek olunca konu daha hassas olabiliyor. Çünkü paranın sadece ekonomik olmadığını, aynı zamanda güvenle bağlantılı olduğunu biliyoruz.
Gelin, birlikte borç istemenin ve vermenin yazılı olmayan kurallarına bakalım!
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1. Türkiye'de aileden borç istemek normal olarak görülüyor.
2. Japonya'da maddi konuları açmak mahremdir.
3. Çin'de de aile ve yakın çevre desteği var.
4. ABD'de kişisel finansal sınır baskın.
5. Almanya'da borç koşulları açık bir şekilde konuşulur.
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6. Hindistan'da geniş aile arasında dayanışma olur.
7. İngiltere'de borç konusunda arkadaşlık ilişkilerine dikkat edilir.
8. Fransa'da da borç konusu kişiseldir.
9. İskandinav ülkelerinde kişisel sınırlar vardır.
10. Yunanistan'da da aile desteği ön plana çıkar.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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