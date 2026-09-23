Dünyanın Farklı Kültürlerinde Borç İstemenin ve Vermenin 10 Yazılı Olmayan Kuralı

Alman kültüründe planlılığın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bu yaklaşım kendini borç ilişkilerinde de gösteriyor. Borcun ne kadar olduğu ve ne zaman geri verileceği çok açık bir şekilde konuşulur. Bu konuşma yakın ilişkileri ortadan kaldırmaz, hatta daha rahat hissedilmesini sağlar.