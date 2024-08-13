Karadağ'da Sevan Nişanyan'la Buluşan Rapçi Ezhel, Fotoğraflarını Sosyal Medya Hesabında Paylaştı
Karadağ'da Sevan Nişanyan'la Buluşan Rapçi Ezhel, Fotoğraflarını Sosyal Medya Hesabında Paylaştı
Karadağ'da Sevan Nişanyan'la Buluşan Rapçi Ezhel, çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ezhel, rap müziğin pik yaptığı dönemde hayatımıza hızlı bir giriş yapıp, adından sık sık söz ettiren rapçilerden biri haline geldi biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde turne için ülke ülke gezmeye devam eden Ezhel, en son Köln'deki Summer Jam Festivali'nde Türk bayrağı açıp "Öz terörist, vatan haininiz Avrupa’yı Türkçe ile sallıyor" dediği anlarla gündeme oturmuştu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Ezhel, birkaç saat önce de Instagram hikayesiyle gündemi salladı.
Sevan Nişanyan'la Karadağ'da buluşan ünlü rapçi, beraber çekildikleri pozu paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın