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Karadağ'da Sevan Nişanyan'la Buluşan Rapçi Ezhel, Fotoğraflarını Sosyal Medya Hesabında Paylaştı

Karadağ'da Sevan Nişanyan'la Buluşan Rapçi Ezhel, Fotoğraflarını Sosyal Medya Hesabında Paylaştı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 00:32

Karadağ'da Sevan Nişanyan'la Buluşan Rapçi Ezhel, çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ezhel, rap müziğin pik yaptığı dönemde hayatımıza hızlı bir giriş yapıp, adından sık sık söz ettiren rapçilerden biri haline geldi biliyorsunuz.

Ezhel, rap müziğin pik yaptığı dönemde hayatımıza hızlı bir giriş yapıp, adından sık sık söz ettiren rapçilerden biri haline geldi biliyorsunuz.

Şarkılarını herkesin diline pelesenk eden ünlü rapçi şarkısında uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra varını yoğunu bırakıp Berlin'e yerleşmişti hatırlarsanız.

Şimdilerde turne için ülke ülke gezmeye devam eden Ezhel, en son Köln'deki Summer Jam Festivali'nde Türk bayrağı açıp "Öz terörist, vatan haininiz Avrupa’yı Türkçe ile sallıyor" dediği anlarla gündeme oturmuştu.

Şimdilerde turne için ülke ülke gezmeye devam eden Ezhel, en son Köln'deki Summer Jam Festivali'nde Türk bayrağı açıp "Öz terörist, vatan haininiz Avrupa’yı Türkçe ile sallıyor" dediği anlarla gündeme oturmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Ezhel, birkaç saat önce de Instagram hikayesiyle gündemi salladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Ezhel, birkaç saat önce de Instagram hikayesiyle gündemi salladı.

Sevan Nişanyan'la Karadağ'da buluşan ünlü rapçi, beraber çekildikleri pozu paylaştı.

Sevan Nişanyan'la Karadağ'da buluşan ünlü rapçi, beraber çekildikleri pozu paylaştı.

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