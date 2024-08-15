16 Yıllık Evliliği Hala Yaştan Vuran Herkese İnat Pınar Altuğ'dan Buram Buram Aşk Kokan Yıldönümü Kutlaması!

Sevdiceğiyle 32 diş gülerken verdikleri poza, 'Biz seninle hep böyle gülelim be sevgilim❤️❤️❤️ iyi ki sormuşsun hayatımdaki en doğru “EVET”ti' notunu düştü.

Hep böyle gülün, bir ömür boyu el ele olun inşallah!