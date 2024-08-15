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16 Yıllık Evliliği Hala Yaştan Vuran Herkese İnat Pınar Altuğ'dan Buram Buram Aşk Kokan Yıldönümü Kutlaması!

16 Yıllık Evliliği Hala Yaştan Vuran Herkese İnat Pınar Altuğ'dan Buram Buram Aşk Kokan Yıldönümü Kutlaması!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 00:03

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın 16 yıl önce evlilik teklifi ettiği günü es geçmedi! Aşklarını eleştiren herkese inat yılları deviren ikilinin 32 diş pozu kalp ısıttı!

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Uzun yıllar boyu canlandırdığı Çocuklar Duymasın Meltem karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, 2008'de meslektaşı Yağmur Atacan'la hayatını birleştirmişti hatırlarsanız!

Uzun yıllar boyu canlandırdığı Çocuklar Duymasın Meltem karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, 2008'de meslektaşı Yağmur Atacan'la hayatını birleştirmişti hatırlarsanız!

Evliliklerinde 15 yılı deviren çift, aralarındaki yaş farkı yüzünden gelen yersiz ve hadsiz tepkilerin karşısında her zaman dimdik durdu.

Evliliklerinde 15 yılı deviren çift, aralarındaki yaş farkı yüzünden gelen yersiz ve hadsiz tepkilerin karşısında her zaman dimdik durdu.

2009'da kızları Su'yu kucağına alan çift, o gün bugündür çekirdek ailesinin tadını çıkarıyor, mutlu aile pozları ise kalp eritiyor.

2009'da kızları Su'yu kucağına alan çift, o gün bugündür çekirdek ailesinin tadını çıkarıyor, mutlu aile pozları ise kalp eritiyor.

Belki denk gelmişsinizdir şimdi 15 yaşında olan Su, geçtiğimiz aylarda "ileride ne olmak istiyorsun?" sorusuna verdiği asil cevapla ve zarafetiyle dikkat çekmişti.

Belki denk gelmişsinizdir şimdi 15 yaşında olan Su, geçtiğimiz aylarda "ileride ne olmak istiyorsun?" sorusuna verdiği asil cevapla ve zarafetiyle dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

İlk günden beri birbirlerine çok aşık oldukları belli olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, bu sefer de yıldönümü sebebiyle gündeme oturdu!

İlk günden beri birbirlerine çok aşık oldukları belli olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, bu sefer de yıldönümü sebebiyle gündeme oturdu!
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Pınar Altuğ, aralarındaki yaş farkı sebebiyle hala ilişkiyi eleştiren herkese inat Yağmur Atacan'ın 16 yıl önce evlilik teklifi ettiği günü es geçmedi, aşk dolu da bir paylaşım yaptı!

Pınar Altuğ, aralarındaki yaş farkı sebebiyle hala ilişkiyi eleştiren herkese inat Yağmur Atacan'ın 16 yıl önce evlilik teklifi ettiği günü es geçmedi, aşk dolu da bir paylaşım yaptı!

Sevdiceğiyle 32 diş gülerken verdikleri poza,  'Biz seninle hep böyle gülelim be sevgilim❤️❤️❤️ iyi ki sormuşsun hayatımdaki en doğru “EVET”ti' notunu düştü. 

Hep böyle gülün, bir ömür boyu el ele olun inşallah!

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