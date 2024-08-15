Anneanne Yüreği: Lohusa Gonca Vuslateri ve Minik Kızına İlaç Gibi Gelen Demet Akbağ Kalbimizi Isıttı!
Anneanne Yüreği: Lohusa Gonca Vuslateri ve Minik Kızına İlaç Gibi Gelen Demet Akbağ Kalbimizi Isıttı!
Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve minik kızı Asya'yı ziyaret etti! Akbağ'ın minik Asya'ya bakışları da iki dostun beraber geçirdikleri sıcacık gün de kalbimizi eritti!
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Dobralığı, doğallığı ve gerektiği yerde bildirdiği hadlerle nam salmış güzel oyuncu Gonca Vuslateri'yi tanıtmaya gerek yok herhalde!
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Bugüne kadar birçok projede yer alan ve oyunculuğuyla da gözleri üzerine toplayan Gonca Vuslateri, geçtiğimiz eylül ayında hamile olduğunu duyurmuş, bebeğin kendisine de sürpriz olduğunu söylemişti.
Ardından gizemli erkek arkadaşı Levent'le de geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturmuş, hayatını birleştirmişti.
Vuslateri, 26 Nisan'da Asya adını verdiği kızına kavuştu! O gün bugündür de doğal olarak tek gündemi minik kız oldu!
Paylaşımlarıyla güldüren güzel oyuncu bu sefer kalp ısıttı! Ustası, kıymetlisi Demet Akbağ'ı evinde misafir eden Gonca Vuslateri, minik kızı Asya'yla Akbağ'ın dünya tatlısı karelerini paylaştı.
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Vuslateri o anları, "Sabah kapı çalar ve @demetakbag Asya’yı kucaklamaya gelir... Annem biz bebecikken Devekuşu Kabare’nin kulisine sızıp Demet ile fotoğraf çektirmişti.. Demet de bizim kulise girip Asyamı kucaklayıverdi.. Böylece dünyada bir an her şey durdu.. “iyi ki” dedirtti.. Şükür♥️ mükemmel bir sürprizdi! Canım Demet🌱" notuyla paylaştı.
Ayrıca kendisini beslediğini, Asya'yı sevip kokladığını, biraz da Fransızca şarkı söylediğini ekledi.
"Daracık balkonda oturup türk kahvesi ve dertleşmemizi yaptık gitti..." diyerek de beraber günlerini anlattı.
Çok güzelsiniz! 🧿❤️
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