Menajeri Paylaştı: Usta Oyuncu Aydemir Akbaş'ın Vefat Etmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Menajeri Paylaştı: Usta Oyuncu Aydemir Akbaş'ın Vefat Etmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!
17 Ağustos'un ilk saatlerinde hayatını kaybeden usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefat etmeden önce hastanede çekilmiş fotoğrafı menajeri Özgür Aksoy tarafından paylaşıldı.
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Usta oyuncu Aydemir Akbaş, 15 Ağustos'ta hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmış, durumunun kritik olduğunu da yakın dostu İbrahim Tatlıses duyurmuştu.
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2013 yılında gırtlak kanserine yakalanıp hastalığı yenen, 2023'te ise akciğer kanserine yakalanarak yeniden tedavi sürecine başlayan Aydemir Akbaş, bu sefer kansere yenik düştü. 17 Ağustos'un ilk saatlerinde hayatını kaybetti...
Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Aydemir Akbaş için geçtiğimiz gün Galatasaray Lisesi’nde anma töreni düzenlendi.
45 yıllık dostu Aydemir Akbaş’a veda etmek için cenaze törenine gelen İbrahim Tatlıses'in gözyaşları içindeki vedası yürekleri dağlamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde ustanın menajeri Özgür Aksoy, vefat etmeden önce hastanede çekilmiş son görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Akbaş'ın hasta yatağında bile gülümseyen hali yürekleri bir kez daha burktu. Mekanınız cennet olsun 🙏
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