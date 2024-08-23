Uğur Dündar Açıkladı: Yoğun Bakımdan Çıktığı Duyurulan Reha Muhtar'ın Hayati Tehlikeyi Atlattığı Öğrenildi

Geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Reha Muhtar'ın uyandırıldığı söylenmişti. Uğur Dündar, Muhtar'ın sağlığına kavuşacağını ve hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu.