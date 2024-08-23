Uğur Dündar Açıkladı: Yoğun Bakımdan Çıktığı Duyurulan Reha Muhtar'ın Hayati Tehlikeyi Atlattığı Öğrenildi
Uğur Dündar Açıkladı: Yoğun Bakımdan Çıktığı Duyurulan Reha Muhtar'ın Hayati Tehlikeyi Atlattığı Öğrenildi
Geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Reha Muhtar'ın uyandırıldığı söylenmişti. Uğur Dündar, Muhtar'ın sağlığına kavuşacağını ve hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu.
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Reha Muhtar, evinde düşüp beyin kanaması geçirmiş, ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Bu esnada oğlu Poyraz'ın kaçırılmış olabileceği iddiaları gündeme otururken gündem resmen çalkalanmıştı.
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Muhtar’ın düştüğü sırada oğlu Poyraz’ın, gece babasıyla birlikte olduğu, ardından eski eşi Nilüfer ve evlatlık kızı Ayşe Nazlı tarafından alıkonulduğu iddiası, Feyza Altun tarafından duyurulmuştu.
Nilüfer'in açıklaması ve Deniz Uğur'un mahkeme kararı derken hem Poyraz Muhtar'ın hem de kendisini kaçırdığı iddia edilen Ayşe Nazlı Yumlu'nun açıklamaları dikkat çekmişti.
Son olarak polis ekipleri Poyraz'ı mahkeme kararı olan ve derhal kendisine teslim edilmesi istenen annesi Deniz Uğur'a ulaştırmak için yalıya varmıştı.
Bu süreçte Ayşe Nazlı ve Poyraz'ın babalarını hastanede ziyaret ettiğini ve "yaşlarının çok ötesinde davrandıklarını" söyleyen Uğur Dündar'ın açıklaması da dikkat çekmişti.
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Sağlık durumu açıklamasının ardından güzel haber Uğur Dündar'dan geldi! Ünlü gazeteci yoğun bakımdan uyandırıldığı söylenen Reha Muhtar'ın son durumuyla ilgili konuştu.
Sevgili dostu Reha Muhtar'dan güzel haberler getiren Dündar kendisinin sağlığına kavuşacağını ve hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu.
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