Kendini Dağlara Verdi: İnzivaya Çekildiğini Açıklayan Cengiz Kurtoğlu İstanbul'u Terk Ederek Köyüne Döndü!
Kendini Dağlara Verdi: İnzivaya Çekildiğini Açıklayan Cengiz Kurtoğlu İstanbul'u Terk Ederek Köyüne Döndü!
Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, İstanbul'dan ayrılarak memleketi Arhavi'deki köyüne geri döndü. Sanatçı, bu kararını sosyal medya üzerinden duyururken paylaşımıyla dikkat çekti.
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Türk müziğinin duayen isimlerinden Cengiz Kurtoğlu seksenli yıllarda başlayan popülaritesini Ayrılık, Hadi Gel Gezelim, Gelinim, Küskünüm gibi şarkılarıyla katlamış sanatçılardan biri bildiğiniz gibi. 1980'lerden itibaren hit şarkıları ve eşsiz sesiyle geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Kurtoğlu, son zamanlarda değişimiyle anılıyordu.
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6 yıldır hazırda beklettiği şarkısını stüdyoya girip de okumak istemediğini söyleyen ünlü şarkıcı bir süre önce müzik kariyerine ara vermişti.
“Kimse beni oynamasın, oynayamaz zaten. Böyle bir şeye izin vermem” gibi sıradışı açıklamalarıyla ve alıp başını gitmeleriyle ünlü Cengiz Kurtoğlu yine bir paylaşımıyla gündemde!
Gece saatlerinde el yazısıyla yazdığı notu gönderi olarak paylaşan, ardından hemen silen Kurtoğlu İstanbul'u terk ettiğini açıkladı.
Arhavi'deki köyüne geri dönen Kurtoğlu, "Köyüme döndüm" yazarak paylaştığı gönderide el yazısıyla "bu benim el yazım bundan sonra ne düşmanım olsun ne de dostum C.K." yazarak inzivaya çekildi!
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