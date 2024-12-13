Toplumsal Baskıların Oyunculuk Hayatını Etkilediğini Açıklayan Pelin Karahan: ''El Alem Ne Der'i Düşünüyorum''

Yaptırdığı estetik müdahalelerle ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen oyuncu Pelin Karahan, daha önce birçok başarılı projede yer almıştı. Güzel oyuncu katıldığı bir davette 'Aramızda Kalmasın' muhabirleri tarafından görüntülendi. Değiştirmem gereken bir özellik olarak insanların düşüncelerini çok önemsediğini belirten oyuncunun açıklamaları ise sosyal medyada epey dikkat çekti.