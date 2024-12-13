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Toplumsal Baskıların Oyunculuk Hayatını Etkilediğini Açıklayan Pelin Karahan: ''El Alem Ne Der'i Düşünüyorum''

Toplumsal Baskıların Oyunculuk Hayatını Etkilediğini Açıklayan Pelin Karahan: ''El Alem Ne Der'i Düşünüyorum''

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 23:58

Yaptırdığı estetik müdahalelerle ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen oyuncu Pelin Karahan, daha önce birçok başarılı projede yer almıştı. Güzel oyuncu katıldığı bir davette 'Aramızda Kalmasın' muhabirleri tarafından görüntülendi. Değiştirmem gereken bir özellik olarak insanların düşüncelerini çok önemsediğini belirten oyuncunun açıklamaları ise sosyal medyada epey dikkat çekti.

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Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak yıldızı parlayan Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı televizyon dizilerinde rol alarak oyunculuğuyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak yıldızı parlayan Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı televizyon dizilerinde rol alarak oyunculuğuyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Güzel oyuncu 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmişti. Çift, aynı yıl oğulları Ali Demir'i kucağına aldı.

Güzel oyuncu 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmişti. Çift, aynı yıl oğulları Ali Demir'i kucağına aldı.

Anne olduğundan bu yana güzel oyuncuyu yeni projelerde çok sık göremedik. Kendisi şimdilerde daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Anne olduğundan bu yana güzel oyuncuyu yeni projelerde çok sık göremedik. Kendisi şimdilerde daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Pelin Karahan, 'Aramızda Kalmasın' muhabirlerine bir röportaj verdi. Çarpıcı bir açıklamada bulunan Karahan, “Ne yazık ki, ‘elalem ne der?’ diye düşünürüm. Bu yüzden yapmak istediğim çok şeyi yapmıyorum.” diyerek toplumsal baskı ve normların hayatını büyük ölçüde etkilediğini dile getirdi.

Pelin Karahan, 'Aramızda Kalmasın' muhabirlerine bir röportaj verdi. Çarpıcı bir açıklamada bulunan Karahan, “Ne yazık ki, ‘elalem ne der?’ diye düşünürüm. Bu yüzden yapmak istediğim çok şeyi yapmıyorum.” diyerek toplumsal baskı ve normların hayatını büyük ölçüde etkilediğini dile getirdi.

Pelin Karahan'ın konuşmasının tamamı için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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Kendin için yaşa, elalem doymuyor