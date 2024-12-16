Ünlü Rapçi Ceza Saygı1 Hakkında Konuştu: ''Benim İçin Unutulmaz Bir Geceydi''

Ceza, gerçek adıyla Bilgin Özçalkan, Türkiye'nin en tanınmış ve saygı duyulan rap sanatçılarından biri biliyorsunuz. Gençlik yıllarından itibaren yaptığı şarkılarla Türkiye'de hip-hop kültürünün gelişmesini sağlayan sayılı isimlerden biri olan Ceza, 'Rapstar', 'Evin Delisi', 'Feyz Al' gibi hit parçalar, onun Türkçe rapin en güçlü seslerinden biri olarak anılmaya başladı. Oğuzhan Uğur'un yeni formatı 'Saygı1'in ilk bölümünde ünlü isimler zamansızlaşmış Ceza şarkılarını yeniden yorumladı. Ceza, 'Aramızda Kalmasın' muhabirlerine bu format hakkındaki düşüncelerini anlatırken onlarla hissettiği duyguları paylaştı.