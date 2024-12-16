Ünlü Rapçi Ceza Saygı1 Hakkında Konuştu: ''Benim İçin Unutulmaz Bir Geceydi''
Ünlü Rapçi Ceza Saygı1 Hakkında Konuştu: ''Benim İçin Unutulmaz Bir Geceydi''
Ceza, gerçek adıyla Bilgin Özçalkan, Türkiye'nin en tanınmış ve saygı duyulan rap sanatçılarından biri biliyorsunuz. Gençlik yıllarından itibaren yaptığı şarkılarla Türkiye'de hip-hop kültürünün gelişmesini sağlayan sayılı isimlerden biri olan Ceza, 'Rapstar', 'Evin Delisi', 'Feyz Al' gibi hit parçalar, onun Türkçe rapin en güçlü seslerinden biri olarak anılmaya başladı. Oğuzhan Uğur'un yeni formatı 'Saygı1'in ilk bölümünde ünlü isimler zamansızlaşmış Ceza şarkılarını yeniden yorumladı. Ceza, 'Aramızda Kalmasın' muhabirlerine bu format hakkındaki düşüncelerini anlatırken onlarla hissettiği duyguları paylaştı.
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Türkiye'de hip-hop kültürünün oluşmasını ve zamanla oturmasını sağlayan en önemli sanatçılardan birisi olan Ceza, 'Yerli Plaka', 'Suspus' ve 'Fark Var' gibi şarkılarıyla tanınıyor.
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47 yaşındaki ünlü rapçi gerek yazdığı anlamlı sözlerle gerekse genç yaşında başladığı müzik hayatı boyunca hiç bozmadığı çizgisiyle yıllar boyunca yediden yetmişe geniş kitlelerce sevgiyle takip edildi.
Oğuzhan Uğur'un yeni formatı olan 'Saygı1'de şarkıları diğer ünlüler tarafından yeniden yorumlanan ilk konuk Ceza olmuştu. Bu yeni format oldukça beğenilmiş ve ilk yayınlandığı dönemde çok konuşulmuştu.
Ceza, 'Aramızda Kalmasın' muhabirlerine 'Saygı1' hakkında konuştu. Ünlü rapçi ''Saygı gecesi benim için unutulmazdı. Etkileri hala devam ediyor.'' diyerek hislerini ifade etti.
Ceza'nın konuşmasını izlemek isteyenler için👇
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