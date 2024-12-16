Usta Oyuncu Oya Başar Kim Kardashian Benzetmesiyle Kültürel Yozlaşmaya İşaret Etti!
Usta Oyuncu Oya Başar Kim Kardashian Benzetmesiyle Kültürel Yozlaşmaya İşaret Etti!
Oya Başar, komedi denince Türkiye'de akla ilk gelen isimlerden. Özellikle Levent Kırca ile birlikte kurduğu 'Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu' ve 'Olacak O Kadar' adlı televizyon programıyla gönüllere taht kurmuştu. Bugün hala Türk televizyonun ve tiyatrosunun önemli isimlerinden olan Başar, Sabah'tan Tuba Kalçık'a röportaj verdi. Röportajında kültürel yozlaşmaya değinen Oya Başar'ın bu konu özelinde verdiği örnek epey çarpıcı bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Benim Annem Bir Melek', 'Olacak O Kadar' ve 'Alemin Kralı' dizileriyle televizyon ekranlarında izlediğimiz Oya Başar her projesinde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunun yanı sıra kendisi oyuncu eski eşi Levent Kırca ile olan evliliğiyle de çok konuşulmuştu. O dönemlerde Başar, Levent Kırca'nın oyuncu arkadaşlarına haksızlık ettiğini düşündüğü için Kırca ile yollarını ayırmıştı.
Usta oyuncu, Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'a röportaj verdi. Samimi açıklamalarda bulunan Başar, yeni neslin sosyal medya kullanımını ve hayata bakışını eleştirdi.
Başar, ''Sabahtan akşama yayın açıp hayatlarını yayınlayanlar var. Diğerleri de bakıyor çok para kazanıyor, o da özeniyor. Sosyal medya yüzünden yeni nesil Kim Kardashian gibi oldu. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bu hale geldi. Onun gibi hayatlar yaşanıyor. Maalesef kültürel yozlaşma yaşanıyor.''
''Kim Kardashian'a evrildi kültürümüz bu sosyal medyadakiler yüzünden. Çok üzücü. Ben hiçbir bir sosyal medya platformunu kullanmıyorum. Artık diziye oyuncu alırken bile takipçi sayısına bakıp alıyorlar. Ben bir oyuncu olarak utanıyorum bu durumdan.'' diyerek güncel durumu kendince yorumladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın