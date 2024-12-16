Usta Oyuncu Oya Başar Kim Kardashian Benzetmesiyle Kültürel Yozlaşmaya İşaret Etti!

Oya Başar, komedi denince Türkiye'de akla ilk gelen isimlerden. Özellikle Levent Kırca ile birlikte kurduğu 'Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu' ve 'Olacak O Kadar' adlı televizyon programıyla gönüllere taht kurmuştu. Bugün hala Türk televizyonun ve tiyatrosunun önemli isimlerinden olan Başar, Sabah'tan Tuba Kalçık'a röportaj verdi. Röportajında kültürel yozlaşmaya değinen Oya Başar'ın bu konu özelinde verdiği örnek epey çarpıcı bulundu.

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