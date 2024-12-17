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Gerçek Bir Aşk Adamı: Ferdi Kadıoğlu'ndan Sevgilisi Sera Vrij'e Doğum Gününde Jest Üzerine Jest!

Gerçek Bir Aşk Adamı: Ferdi Kadıoğlu'ndan Sevgilisi Sera Vrij'e Doğum Gününde Jest Üzerine Jest!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 11:46

Milli takımımızın genç yeteneklerinden biri olan başarılı futbolcu Ferdi Kadıoğlu şimdilerde Brighton & Hove Albion FC'de forma giyiyor biliyorsunuz. Futboldaki başarılarıyla adından sık sık söz ettirse de özel hayatıyla da gündeme geliyor kendisi. Uzun süredir Sera Virj ile dolu dizgin bir aşk yaşayan ünlü futbolcu Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, şimdilerde biricik aşkına yaptığı romantizm kokan jestleriyle yeniden gündemde.

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Başarılı olduğu kadar karizmatik, karizmatik olduğu kadar da romantik futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nu illaki tanıyorsunuzdur. Kadıoğlu güncelde İngiliz takımı olan Brighton'da forma giyiyor.

Başarılı olduğu kadar karizmatik, karizmatik olduğu kadar da romantik futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nu illaki tanıyorsunuzdur. Kadıoğlu güncelde İngiliz takımı olan Brighton'da forma giyiyor.

Kendisi iki yıldır Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor.

Kendisi iki yıldır Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor.

Ali Koç'un Ferdi'ye ''Aferin Ferdi!'' dediği anlara da mutlaka rastlamışsınızdır. İşte tam olarak o videodaki kız arkadaş Sera Vrij.

Virj, sosyal medya hesaplarını epey aktif kullanıyor. Sık sık Ferdi Kadıoğlu ile paylaşım yapmasa da ünlü futbolcunun kendisine aldığı hediyeleri mutlaka paylaşıyor.

Virj, sosyal medya hesaplarını epey aktif kullanıyor. Sık sık Ferdi Kadıoğlu ile paylaşım yapmasa da ünlü futbolcunun kendisine aldığı hediyeleri mutlaka paylaşıyor.

Bizler de başarılı futbolcumuzun ne kadar romantik birisi olduğuna Sera Hanım sayesinde her seferinde bir kez daha şahit oluyoruz.👇

Bizler de başarılı futbolcumuzun ne kadar romantik birisi olduğuna Sera Hanım sayesinde her seferinde bir kez daha şahit oluyoruz.👇

Sera Vrij, geçtiğimiz günlerde 28. yaşına merhaba dedi. Ferdi Kadıoğlu, sevgilisinin yaş gününde ona unutulmaz bir sürpriz hazırlayarak kapısına iki koli içerisinde 365 adet gül gönderdi. Söylenenlere göre, Sera bu durum karşısında mutluluktan ne yapacağını şaşırdı.

Sera Vrij, geçtiğimiz günlerde 28. yaşına merhaba dedi. Ferdi Kadıoğlu, sevgilisinin yaş gününde ona unutulmaz bir sürpriz hazırlayarak kapısına iki koli içerisinde 365 adet gül gönderdi. Söylenenlere göre, Sera bu durum karşısında mutluluktan ne yapacağını şaşırdı.
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Güllerle bitti sandıysanız, yanılıyorsunuz! Ünlü futbolcu üzerinde sevgilisinin fotoğrafının olduğu bir de tişört giyerek bu sefer gerçekten 'Aferin Ferdi!' dedirtti.👇

Güllerle bitti sandıysanız, yanılıyorsunuz! Ünlü futbolcu üzerinde sevgilisinin fotoğrafının olduğu bir de tişört giyerek bu sefer gerçekten 'Aferin Ferdi!' dedirtti.👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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