Gerçek Bir Aşk Adamı: Ferdi Kadıoğlu'ndan Sevgilisi Sera Vrij'e Doğum Gününde Jest Üzerine Jest!

Milli takımımızın genç yeteneklerinden biri olan başarılı futbolcu Ferdi Kadıoğlu şimdilerde Brighton & Hove Albion FC'de forma giyiyor biliyorsunuz. Futboldaki başarılarıyla adından sık sık söz ettirse de özel hayatıyla da gündeme geliyor kendisi. Uzun süredir Sera Virj ile dolu dizgin bir aşk yaşayan ünlü futbolcu Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, şimdilerde biricik aşkına yaptığı romantizm kokan jestleriyle yeniden gündemde.

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