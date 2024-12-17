Gökhan Keser, Çiğdem Batur ile Ayrılığının Ardından İlk Kez Konuştu: ''Denedik, Olmadı''
Gökhan Keser, Çiğdem Batur ile Ayrılığının Ardından İlk Kez Konuştu: ''Denedik, Olmadı''
Hem oyuncu hem de şarkıcı Gökhan Keser ve oyuncu Çiğdem Batur bir süredir aşk yaşıyordu. İkilinin aşkı aralarındaki yaş farkı nedeniyle epey konuşulmuştu. Batur ve Keser ikilisinin aşkları dolu dizgin devam ederken, beklenmedik bir hamleyle çift ayrılık kararı alarak aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından sildi. Ayrılığın üzerine ilk açıklama Gökhan Keser'den geldi.
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Oyuncu ve seslendirmen Çiğdem Batur, 'Kurtlar Vadisi Pusu' ve 'Gümüş' gibi oldukça önemli dizilerde yer almıştı. Batur şimdilerde kariyerini İstanbul ve Londra arasında mekik dokuyarak sürdürüyor.
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Gökhan Keser'i ise 'Selena' dizisinin 'Burak Hoca'sı olarak tanımıştık. Kendisi sonraki yıllarda iki kez Survivor'a katılarak adından söz ettirdi.
Batur ve Keser ikilisi geçtiğimiz mart ayında Kuruçeşme'de objektiflere yakalanarak ele güne karşı aşklarını ilan etmişlerdi.
Zaman zaman sosyal medya üzerinden aptıkları paylaşımlarla aşklarını doyasıya yaşayan ünlü çifte nazar değer diye çok korkar olmuştuk çünkü ikili takipçileri tarafından birbirlerine epey yakıştırılıyordu.
Gökhan Keser güzel sevgilisinin doğum gününü aşk dolu bir mesajla kutlayınca bizler de her şey yolunda demek ki deyip sevinmiştik. Fakat geçtiğimiz günlerde korktuğumuz başımıza geldi ve ünlü çift ayrılık kararı aldı.
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Ayrılığın ardından Gökhan Keser ilk kez konuştu. Keser, "Denedik olmadı. Önemli olan onun mutlu olması. Gönül bağımızın kopmaması adına konuşarak ayrılık kararı aldık. Önemli olan onun mutlu olması. Hayırlısı neyse o olsun." diyerek eski aşkına bundan sonraki hayatında mutluluklar diledi.
Sene bitmeden ilişkisini bitiren ünlüler kervanına katılan Gökhan Keser, ''Evliliğe uzağım. Yarın bize ne gösterir ama bunu kimse bilemez. Korkularım yok ama öyle bir hissiyat yaşamadım daha." diyerek evliliğe uzak olduğunu da söyledi.
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