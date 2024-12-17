Gökhan Keser, Çiğdem Batur ile Ayrılığının Ardından İlk Kez Konuştu: ''Denedik, Olmadı''

Hem oyuncu hem de şarkıcı Gökhan Keser ve oyuncu Çiğdem Batur bir süredir aşk yaşıyordu. İkilinin aşkı aralarındaki yaş farkı nedeniyle epey konuşulmuştu. Batur ve Keser ikilisinin aşkları dolu dizgin devam ederken, beklenmedik bir hamleyle çift ayrılık kararı alarak aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından sildi. Ayrılığın üzerine ilk açıklama Gökhan Keser'den geldi.