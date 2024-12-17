'Parla'nın Milli Eğitim Müfredatına Girmesinin Ardından Norm Ender Hislerini Paylaştı
'Parla'nın Milli Eğitim Müfredatına Girmesinin Ardından Norm Ender Hislerini Paylaştı
Ünlü rapçi Norm Ender, son aylarda 'Parla' isimli marşıyla oldukça güçlü bir çıkış yakalamıştı. Öyle ki Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği sosyal medya hesabından, Parla (100. Yıl Marşı) eserinin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gireceğini duyurmuş ardından Norm Ender, ''Bir tebriğinizi alırım'' diyerek bu haberi kendi hesabından da paylaşmıştı. Ünlü rapçi, yaşanan bu gurur verici gelişmenin ardından ilk kez röportaj verdi.
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Müzik kariyeri boyunca sözlerini kendisinin yazdığı pek çok şarkıyı seslendiren Norm Ender, rap dünyasındaki polemikleri ve yazdığı bazı şarkı sözleriyle epey eleştirilmiş ve bu şekilde tanınırlık elde etmişti.
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Şimdilerde kariyerinin en parlak yıllarını yaşayan ünlü isim, Cumhuriyetin 100. yılına özel yazdığı 'Parla' isimli marşıyla yediden yetmişe birçok kişinin gönlünü kazanmayı başarmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) yaptığı açıklamaya göre; Parla marşının, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılından itibaren müfredata alınacağı duyuruldu.
Muhabir Online'ın kameralarına yakalanan Ender, 'Parla' eserinin müfredata girmesiyle ilgili "Kariyerimin belki de en önemli işi 'Parla'. Ödüllendirilmesi çok gurur verici. Mutluyum. 7'den 70'den milli kutlamalarda, bayramlarda söyleniyor.'' diyerek röportaj verdi.
Norm Ender sözlerine "Dolayısıyla resmi olarak da böyle bir hamlenin geliyor olması, gelecek kuşaklarda 'Parla'nın daha geniş çaplı bir yer alacağının en azından göstergesi. Çok mutluyuz, çok gururluyuz" diyerek devam etti.
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