'Parla'nın Milli Eğitim Müfredatına Girmesinin Ardından Norm Ender Hislerini Paylaştı

Ünlü rapçi Norm Ender, son aylarda 'Parla' isimli marşıyla oldukça güçlü bir çıkış yakalamıştı. Öyle ki Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği sosyal medya hesabından, Parla (100. Yıl Marşı) eserinin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gireceğini duyurmuş ardından Norm Ender, ''Bir tebriğinizi alırım'' diyerek bu haberi kendi hesabından da paylaşmıştı. Ünlü rapçi, yaşanan bu gurur verici gelişmenin ardından ilk kez röportaj verdi.