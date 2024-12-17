Aniden Fenalaşıp Hastaneye Kaldırılmıştı: Ferdi Tayfur Sevk Edildiği Özel Hastanede Yoğun Bakıma Alındı!
Aniden Fenalaşıp Hastaneye Kaldırılmıştı: Ferdi Tayfur Sevk Edildiği Özel Hastanede Yoğun Bakıma Alındı!
Kıymetli sanatçılarımızdan Ferdi Tayfur, son dönemlerde kızı ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelmişti. Usta isim, geçtiğimiz günlerde aniden fenalaşarak Marmaris'te bir özel hastaneye kaldırılmıştı. Ferdi Tayfur'un tedavi sürecine ilişkin yeni bir haber geldi. Tayfur'un tedavisi doktorları ve ailesinin isteği üzerine başka bir şehirde devam edecek.
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Arabesk müziğin 'baba'larından biri olarak tanınan; Türk müziğinin önemli figürlerinden Ferdi Tayfur'dan geçtiğimiz günlerde korkutan bir haber gelmişti.
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Muğla Gazetesi'nden Kenan Gürbüz'ün özel haberine göre; Marmaris Adaköy’de yaşayan Tayfur, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlanınca ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.
Usta sanatçının tedavi süreci hakkındaki yeni bir gelişmeye göre, Ferdi Tayfur'un tedavi sürecinin artık Muğla'da değil ailesinin ve doktorlarının isteği doğrultusunda Antalya'da devam edecek.
Dün akşam saat 23.00 civarında ambulans uçakla Antalya'daki hastaneye getirilen Tayfur'un yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı belirtildi.
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