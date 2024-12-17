Aniden Fenalaşıp Hastaneye Kaldırılmıştı: Ferdi Tayfur Sevk Edildiği Özel Hastanede Yoğun Bakıma Alındı!

Kıymetli sanatçılarımızdan Ferdi Tayfur, son dönemlerde kızı ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelmişti. Usta isim, geçtiğimiz günlerde aniden fenalaşarak Marmaris'te bir özel hastaneye kaldırılmıştı. Ferdi Tayfur'un tedavi sürecine ilişkin yeni bir haber geldi. Tayfur'un tedavisi doktorları ve ailesinin isteği üzerine başka bir şehirde devam edecek.