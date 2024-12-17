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Polat Yağcının Doğum Gününde Duygularını Kelimelere Döken İbrahim Tatlıses: ''Hayata Küsmüştüm...''

Polat Yağcının Doğum Gününde Duygularını Kelimelere Döken İbrahim Tatlıses: ''Hayata Küsmüştüm...''

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 14:42

Eğlence ve şov dünyasının en gözde isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, son yıllarda çocukları ve torunu ile olan polemikleriyle gündeme geliyor. Öte yandan sağlık sorunları devam eden Tatlıses, buna yönelik yaptığı sağlık durumu güncellemeleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Ünlü isim, geçtiğimiz akşam yapımcı Polat Yağcı'nın doğum günü kutlamasına katılan isimler arasında yer aldı. Tatlıses, doğum gününe duygusal teşekkür konuşmasıyla damga vurdu.

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İbrahim Tatlıses, son yıllarda yaptığı işlerden ziyade aile ilişkileri ve yaşadığı polemiklerle gündeme geliyor. Kendisi torunuyla davalık olmuş, kızı Dilan Çıtak ile de epey gergin polemikler yaşamıştı.

İbrahim Tatlıses, son yıllarda yaptığı işlerden ziyade aile ilişkileri ve yaşadığı polemiklerle gündeme geliyor. Kendisi torunuyla davalık olmuş, kızı Dilan Çıtak ile de epey gergin polemikler yaşamıştı.

Detaylara bu yazılarımızda değinmiştik👇

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Tüm Türkiye'nin tanıdığı nadir isimlerden biri olan Tatlıses, özel hayatının yanı sıra güncelde devam eden sağlık problemleriyle de gündeme geliyor.

Tüm Türkiye'nin tanıdığı nadir isimlerden biri olan Tatlıses, özel hayatının yanı sıra güncelde devam eden sağlık problemleriyle de gündeme geliyor.

Kendisi 2011 yılında silahlı saldırıya uğramış ve oldukça ağır ameliyatlar atlatarak hayata tutunmuştu. O günden bu yana Tatlıses'in tedavi süreci hala sürüyor.

'İbo Show'un yapımcısı Polat Yağcı ve İbrahim Tatlıses, Yağcı'nın doğum günü kutlamasında bir araya geldi.

'İbo Show'un yapımcısı Polat Yağcı ve İbrahim Tatlıses, Yağcı'nın doğum günü kutlamasında bir araya geldi.

Geceye katılan ünlü isimler arasında İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, Yavuz Bingöl ve Nilgün Belgün de vardı.

Tatlıses, yaşadığı zorlu süreçlerde yanında olan Yağcı'ya teşekkür ederken "Hayata küsmüştüm. Şarkı söylemeye utanıyordum. Beni hayata döndürdün. Sana evlat dedim, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tatlıses, yaşadığı zorlu süreçlerde yanında olan Yağcı'ya teşekkür ederken "Hayata küsmüştüm. Şarkı söylemeye utanıyordum. Beni hayata döndürdün. Sana evlat dedim, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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