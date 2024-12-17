Polat Yağcının Doğum Gününde Duygularını Kelimelere Döken İbrahim Tatlıses: ''Hayata Küsmüştüm...''

Eğlence ve şov dünyasının en gözde isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, son yıllarda çocukları ve torunu ile olan polemikleriyle gündeme geliyor. Öte yandan sağlık sorunları devam eden Tatlıses, buna yönelik yaptığı sağlık durumu güncellemeleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Ünlü isim, geçtiğimiz akşam yapımcı Polat Yağcı'nın doğum günü kutlamasına katılan isimler arasında yer aldı. Tatlıses, doğum gününe duygusal teşekkür konuşmasıyla damga vurdu.