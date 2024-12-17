Polat Yağcının Doğum Gününde Duygularını Kelimelere Döken İbrahim Tatlıses: ''Hayata Küsmüştüm...''
Polat Yağcının Doğum Gününde Duygularını Kelimelere Döken İbrahim Tatlıses: ''Hayata Küsmüştüm...''
Eğlence ve şov dünyasının en gözde isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, son yıllarda çocukları ve torunu ile olan polemikleriyle gündeme geliyor. Öte yandan sağlık sorunları devam eden Tatlıses, buna yönelik yaptığı sağlık durumu güncellemeleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Ünlü isim, geçtiğimiz akşam yapımcı Polat Yağcı'nın doğum günü kutlamasına katılan isimler arasında yer aldı. Tatlıses, doğum gününe duygusal teşekkür konuşmasıyla damga vurdu.
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İbrahim Tatlıses, son yıllarda yaptığı işlerden ziyade aile ilişkileri ve yaşadığı polemiklerle gündeme geliyor. Kendisi torunuyla davalık olmuş, kızı Dilan Çıtak ile de epey gergin polemikler yaşamıştı.
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Tüm Türkiye'nin tanıdığı nadir isimlerden biri olan Tatlıses, özel hayatının yanı sıra güncelde devam eden sağlık problemleriyle de gündeme geliyor.
'İbo Show'un yapımcısı Polat Yağcı ve İbrahim Tatlıses, Yağcı'nın doğum günü kutlamasında bir araya geldi.
Tatlıses, yaşadığı zorlu süreçlerde yanında olan Yağcı'ya teşekkür ederken "Hayata küsmüştüm. Şarkı söylemeye utanıyordum. Beni hayata döndürdün. Sana evlat dedim, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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