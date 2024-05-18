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'İstenmeyen Gelin Hande Erçel' İddiasıyla Harekete Geçen Arzu Sabancı'dan Sonra Nazlı Sabancı'dan Yeni Hamle

'İstenmeyen Gelin Hande Erçel' İddiasıyla Harekete Geçen Arzu Sabancı'dan Sonra Nazlı Sabancı'dan Yeni Hamle

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.05.2024 - 17:15

Hakan Sabancı'yla aşk yaşayan Hande Erçel'in 'istenmeyen gelin' olduğu iddiası sosyal medyada epey büyümüştü. Cannes Film Festivali'inde boy gösteren ünlü oyuncunun kırmızlar içindeki kombinine Arzu Sabancı'dan beğeni gelmişti. Bu hamlenin ardından bir adım da Nazlı Sabancı'dan geldi!

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Ekran karşısında ilk gördüğümüz günden bu yana sürekli gündemimizde olan Hande Erçel ya oyunculuk performansı ya da Hakan Sabancı'yla aşkı yüzünden dillerde.

Ekran karşısında ilk gördüğümüz günden bu yana sürekli gündemimizde olan Hande Erçel ya oyunculuk performansı ya da Hakan Sabancı'yla aşkı yüzünden dillerde.

Sosyetenin çapkını Hakan'la kısa zamanda biteceği düşünülen ilişkisinin yaklaşık iki yıldır devam etmesiyle beraber sıkça gündemimize oturan Hande Erçel'in Sabancılar'a gelin gidip gitmeyeceği sürekli bir tartışma konusu haline geliyor.

Yarım bıraktığı okuluna geri dönmesi, bu süreçte sanat işleriyle uğraşırken bir yandan da İngilizce öğrenmek için kurslar alan Hande Erçel'in bu konuda epey azimli olduğu konuşuluyordu. Ancak bir yandan da Hakan'ın anneciği Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye pek sıcak bakmadığı da söyleniyordu.

Yarım bıraktığı okuluna geri dönmesi, bu süreçte sanat işleriyle uğraşırken bir yandan da İngilizce öğrenmek için kurslar alan Hande Erçel'in bu konuda epey azimli olduğu konuşuluyordu. Ancak bir yandan da Hakan'ın anneciği Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye pek sıcak bakmadığı da söyleniyordu.

Tüm bu dedikoduların arşa çıkmasının ardından dedikodulara yönelik cevap veren Hande Erçel'in 'Arkadaşlar olur mu öyle bir şey' diyerek yanıtı dikkat çekmişti. .

Bunlardan sonra Arzu Hanım'ın Hande Erçel'in görüşmediği Demet Özdemir'le samimiyeti bir kez daha tartışma yaratmıştı.

Bu süreçte gözler Hakan Sabancı'nın abisi Hacı Sabancı'yla evli olan Nazlı geline de çevrildi. Erçel'in geçtiğimiz günlerde beraber tatile gittiği Nazlı Sabancı'ya "müstakbel elti" denmesine verdiği tepki ise kafa karıştırmıştı.

Bu süreçte gözler Hakan Sabancı'nın abisi Hacı Sabancı'yla evli olan Nazlı geline de çevrildi. Erçel'in geçtiğimiz günlerde beraber tatile gittiği Nazlı Sabancı'ya "müstakbel elti" denmesine verdiği tepki ise kafa karıştırmıştı.

Detayları da bu içeriğimizde anlatmıştık:

Şu sıralar Cannes Film Festivali'nde dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel'in kırmızılar içindeki kombini büyük bir kesim tarafından eleştirilirken müstakbel kayınvalide Arzu Sabancı'dan "istenmeyen gelin" iddialarını boşa çıkaran bir adım gelmişti.

Şu sıralar Cannes Film Festivali'nde dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel'in kırmızılar içindeki kombini büyük bir kesim tarafından eleştirilirken müstakbel kayınvalide Arzu Sabancı'dan "istenmeyen gelin" iddialarını boşa çıkaran bir adım gelmişti.

Detayları da burada anlatmıştık:

Arzu Sabancı'nın desteğini arkasına alan Hande Erçel'e bir manevi destek de Nazlı Sabancı'dan geldi. Nazlı gelin Lizbon tatilinden kareler paylaşırken ilk defa Hande Erçel'e de pozunu yayınladı.

Arzu Sabancı'nın desteğini arkasına alan Hande Erçel'e bir manevi destek de Nazlı Sabancı'dan geldi. Nazlı gelin Lizbon tatilinden kareler paylaşırken ilk defa Hande Erçel'e de pozunu yayınladı.
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Görenlere "Sabancı ailesinin iki gelini" dedirten poz Hande Erçel hakkındaki "istenmeme" iddiasını yalanlayan bir hamle daha olarak yorumlandı.

Görenlere "Sabancı ailesinin iki gelini" dedirten poz Hande Erçel hakkındaki "istenmeme" iddiasını yalanlayan bir hamle daha olarak yorumlandı.

Gelin Nazlı Sabancı'nın Instagram'dan paylaştığı tatil karesine gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim...

Gelin Nazlı Sabancı'nın Instagram'dan paylaştığı tatil karesine gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim...

Bu postun altındaki yorumlara bakarken Arzu Sabancı'nın da kırmızı bir kalp emojisiyle yorum yaptığını belirtelim!

Bu postun altındaki yorumlara bakarken Arzu Sabancı'nın da kırmızı bir kalp emojisiyle yorum yaptığını belirtelim!
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