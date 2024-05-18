'İstenmeyen Gelin Hande Erçel' İddiasıyla Harekete Geçen Arzu Sabancı'dan Sonra Nazlı Sabancı'dan Yeni Hamle
'İstenmeyen Gelin Hande Erçel' İddiasıyla Harekete Geçen Arzu Sabancı'dan Sonra Nazlı Sabancı'dan Yeni Hamle
Hakan Sabancı'yla aşk yaşayan Hande Erçel'in 'istenmeyen gelin' olduğu iddiası sosyal medyada epey büyümüştü. Cannes Film Festivali'inde boy gösteren ünlü oyuncunun kırmızlar içindeki kombinine Arzu Sabancı'dan beğeni gelmişti. Bu hamlenin ardından bir adım da Nazlı Sabancı'dan geldi!
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Ekran karşısında ilk gördüğümüz günden bu yana sürekli gündemimizde olan Hande Erçel ya oyunculuk performansı ya da Hakan Sabancı'yla aşkı yüzünden dillerde.
Yarım bıraktığı okuluna geri dönmesi, bu süreçte sanat işleriyle uğraşırken bir yandan da İngilizce öğrenmek için kurslar alan Hande Erçel'in bu konuda epey azimli olduğu konuşuluyordu. Ancak bir yandan da Hakan'ın anneciği Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye pek sıcak bakmadığı da söyleniyordu.
Bu süreçte gözler Hakan Sabancı'nın abisi Hacı Sabancı'yla evli olan Nazlı geline de çevrildi. Erçel'in geçtiğimiz günlerde beraber tatile gittiği Nazlı Sabancı'ya "müstakbel elti" denmesine verdiği tepki ise kafa karıştırmıştı.
Şu sıralar Cannes Film Festivali'nde dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel'in kırmızılar içindeki kombini büyük bir kesim tarafından eleştirilirken müstakbel kayınvalide Arzu Sabancı'dan "istenmeyen gelin" iddialarını boşa çıkaran bir adım gelmişti.
Arzu Sabancı'nın desteğini arkasına alan Hande Erçel'e bir manevi destek de Nazlı Sabancı'dan geldi. Nazlı gelin Lizbon tatilinden kareler paylaşırken ilk defa Hande Erçel'e de pozunu yayınladı.
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Görenlere "Sabancı ailesinin iki gelini" dedirten poz Hande Erçel hakkındaki "istenmeme" iddiasını yalanlayan bir hamle daha olarak yorumlandı.
Gelin Nazlı Sabancı'nın Instagram'dan paylaştığı tatil karesine gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim...
Bu postun altındaki yorumlara bakarken Arzu Sabancı'nın da kırmızı bir kalp emojisiyle yorum yaptığını belirtelim!
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