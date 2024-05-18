Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Alkollü Direksiyon Başına Geçince Ehliyeti Kaptırdı!

Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu gündemin öne çıkan ismi oldu. Ekol Tv muhabiri İsmail Şen'in haberine göre; trafik çevirmesinde alkollü olduğu tespit edilen ünlü oyunucunun ehliyetine el kondu!