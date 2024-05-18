Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Alkollü Direksiyon Başına Geçince Ehliyeti Kaptırdı!
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Alkollü Direksiyon Başına Geçince Ehliyeti Kaptırdı!
Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu gündemin öne çıkan ismi oldu. Ekol Tv muhabiri İsmail Şen'in haberine göre; trafik çevirmesinde alkollü olduğu tespit edilen ünlü oyunucunun ehliyetine el kondu!
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Sıla Türkoğlu, ekranların reytingleri altüst eden yapımı Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı "Doğa" karakteriyle gönüllere taht kurmuş durumda.
Günden güne artan popülerliğiyle beraber daha da fazla göz önünde olan ünlü oyuncu bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme oturdu!
Ekol Tv muhabiri İsmail Şen'in haberine göre; ünlü oyunucu önce akşam trafik çevirmesine takıldı. Türkoğlu'nda 0.78 promil alkol olduğu tespit edildi.
Alkol sınırını aştığı için ehliyetine 6 aylığına el konulan ünlü oyuncu kameraları gördükten sonra arabadan bir an olsun inmedi.
Sıla Türkoğlu'nun menajeri ise ünlü oyuncuyla konuşmak isteyen muhabire izin vermeyerek tartışmaya girdi!
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O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in uyuşturucu temin ederken yakalanmasından sonra Doğa'ya hayat veren Sıla Türkoğlu'nun da böyle bir haberle gündeme gelmesiyle sosyal medya çalkalandı:
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