Askeriyeden İhraç Edilen Kara Harp Okulu Dönem Birincisi Teğmen Ebru Eroğlu İşsiz Kaldı

Bahar Feyzan’ın YouTube kanalındaki programına konuk olarak ihraç edilen 5 teğmen hakkında açıklamalarda bulunan gazeteci Ersin Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Aslında şu anda sadece teğmenler ihraç edildi diye biliniyor. Fakat üç de komutan ihraç edildi; Albay Alper Topsakal, Yarbay Halit Türkoğlu ve Binbaşı Murat Ertürk. Yetmedi, teğmenler için olumsuz kanaat yazmasını istedikleri bölük komutanları var. Bu bölük komutanları olumsuz kanaat yazmadıkları için başka yerlere görevlendirildiler. Disiplin kurulunda da tüm siyasi baskılara rağmen Korgeneral Tevfik Algan başta olmak üzere Tuğgeneral Hakan Tutucu ve 2 albay ihraçlara karşı çıktı. Yani 9 kişi içerisinden 4 kişi ‘Hayır’ dedi, 5 kişi ‘Evet’ dedi ihraçlara. O 4 kişiden Tevfik Algan, eğer devam etseydi Kara Kuvvetleri Komutanı da olabilirdi belki Genel Kurmay Başkanı da olabilirdi. Algan’ı 3. Ordu emrine verdiler, ardından kış tatbikatına gönderdiler. Sonra da istifa etti. Tuğgeneral Hakan Tutucu mesela, 6 Şubat depremlerinde İskenderun’da bütün askerlerini çıkartıp yüzlerce kişiyi enkazdan çıkartan kişi. Onu da kış tatbikatına gönderdiler, ‘Hayır’ dediği için. O da kızağa çekileceğini gördü istifa etti. Yani günün sonunda 10 subay ‘Kılıç çatma soruşturması’ nedeniyle TSK’dan ayrılmış oldu.

Teğmen Ebru Eroğlu ailesiyle birlikte şu anda İstanbul’da yaşıyor henüz bir iş bulamadı. İhraç edilen 5 teğmenden dördü; İzzet Talip Akarsu, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Batuhan Gazi Kılıç Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe alındı.”