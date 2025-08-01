Askeriyeden İhraç Edilen Kara Harp Okulu Dönem Birincisi Teğmen Ebru Eroğlu İşsiz Kaldı
30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atanlardan biri olan dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nun işsiz kaldığı ortaya çıktı. Bahar Feyzan’ın programına konuk olan gazeteci Ersin Eroğlu’nun verdiği bilgilere göre; Ebru Eroğlu dışındaki 4 teğmen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe alındı.
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“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganından dolayı ihraç edilen Ebru Eroğlu işsiz kaldı!
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Ersin Eroğlu'nun açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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