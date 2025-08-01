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Askeriyeden İhraç Edilen Kara Harp Okulu Dönem Birincisi Teğmen Ebru Eroğlu İşsiz Kaldı

Askeriyeden İhraç Edilen Kara Harp Okulu Dönem Birincisi Teğmen Ebru Eroğlu İşsiz Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.08.2025 - 09:27 Son Güncelleme: 01.08.2025 - 09:30

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atanlardan biri olan dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nun işsiz kaldığı ortaya çıktı. Bahar Feyzan’ın programına konuk olan gazeteci Ersin Eroğlu’nun verdiği bilgilere göre; Ebru Eroğlu dışındaki 4 teğmen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe alındı.

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“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganından dolayı ihraç edilen Ebru Eroğlu işsiz kaldı!

“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganından dolayı ihraç edilen Ebru Eroğlu işsiz kaldı!

Bahar Feyzan’ın YouTube kanalındaki programına konuk olarak ihraç edilen 5 teğmen hakkında açıklamalarda bulunan gazeteci Ersin Eroğlu, şu ifadeleri kullandı: 

“Aslında şu anda sadece teğmenler ihraç edildi diye biliniyor. Fakat üç de komutan ihraç edildi; Albay Alper Topsakal, Yarbay Halit Türkoğlu ve Binbaşı Murat Ertürk. Yetmedi, teğmenler için olumsuz kanaat yazmasını istedikleri bölük komutanları var. Bu bölük komutanları olumsuz kanaat yazmadıkları için başka yerlere görevlendirildiler. Disiplin kurulunda da tüm siyasi baskılara rağmen Korgeneral Tevfik Algan başta olmak üzere Tuğgeneral Hakan Tutucu ve 2 albay ihraçlara karşı çıktı. Yani 9 kişi içerisinden 4 kişi ‘Hayır’ dedi, 5 kişi ‘Evet’ dedi ihraçlara. O 4 kişiden Tevfik Algan, eğer devam etseydi Kara Kuvvetleri Komutanı da olabilirdi belki Genel Kurmay Başkanı da olabilirdi. Algan’ı 3. Ordu emrine verdiler, ardından kış tatbikatına gönderdiler. Sonra da istifa etti. Tuğgeneral Hakan Tutucu mesela, 6 Şubat depremlerinde İskenderun’da bütün askerlerini çıkartıp yüzlerce kişiyi enkazdan çıkartan kişi. Onu da kış tatbikatına gönderdiler, ‘Hayır’ dediği için. O da kızağa çekileceğini gördü istifa etti. Yani günün sonunda 10 subay ‘Kılıç çatma soruşturması’ nedeniyle TSK’dan ayrılmış oldu.

Teğmen Ebru Eroğlu ailesiyle birlikte şu anda İstanbul’da yaşıyor henüz bir iş bulamadı. İhraç edilen 5 teğmenden dördü; İzzet Talip Akarsu, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Batuhan Gazi Kılıç Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe alındı.”

Ersin Eroğlu'nun açıklamaları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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