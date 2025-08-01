onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
10 Gün Önce Hayatını Kaybeden Sahibinin Mezarından Ayrılmayan Köpek Sizi de Ağlatacak!

10 Gün Önce Hayatını Kaybeden Sahibinin Mezarından Ayrılmayan Köpek Sizi de Ağlatacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.08.2025 - 08:09

Van'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 27 yaşındaki Muğdat Esener'in sadık köpeği, sahibinin Yüksekova'daki mezarından bir an olsun ayrılmıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

27 yaşındaki Muğdat Esener kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

27 yaşındaki Muğdat Esener kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden bu yıl mezun olan Muğdat Esener, 21 Temmuz'da memleketi Yüksekova'ya dönmek üzere otobüsle yola çıktı. Yolculuk sırasında birkaç kez rahatsızlanmasına rağmen hastaneye gitmeyi reddeden Esener, 22 Temmuz sabahı Van otogarında aniden fenalaşarak yere yığıldı. 

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Esener, genç yaşta hayata veda etti.

Yıllar önce sahiplendiği köpeği, Muğdat Esener'in cenazesinin ardından sahibine vefa görevini yerine getiriyor.

Yıllar önce sahiplendiği köpeği, Muğdat Esener'in cenazesinin ardından sahibine vefa görevini yerine getiriyor.

Esener'in Yüksekova'daki mezarının başından günlerdir ayrılmayan köpek, görenlerin yüreğini burkuyor. Mezar başındaki bu sessiz bekleyiş, mahalle sakinleri tarafından da fark edildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve yorumlar, köpeğin sahibine duyduğu derin bağlılığı gözler önüne serdi. Her gün mezarın başına giderek saatlerce bekleyen köpek, adeta sadakatin sembolü haline geldi.

“10 gündür nöbet tutuyor”

“10 gündür nöbet tutuyor”

Akocak köyü sakinlerinden Nadir Işıksal, 'Vefatından sonra köpeği mezarından hiç ayrılmadı. Yaklaşık 10 gündür orada nöbet tutuyor. Çok değişik bir şey, özellikle burada iki mezar arasında kalıyor ve herkesin ilgisini çekiyor. Biz de hayretler içerisindeyiz. Köpeği nereye götürsek yine aynı yere geliyor' dedi.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
39
7
6
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın