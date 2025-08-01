10 Gün Önce Hayatını Kaybeden Sahibinin Mezarından Ayrılmayan Köpek Sizi de Ağlatacak!
Van'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 27 yaşındaki Muğdat Esener'in sadık köpeği, sahibinin Yüksekova'daki mezarından bir an olsun ayrılmıyor.
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27 yaşındaki Muğdat Esener kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Yıllar önce sahiplendiği köpeği, Muğdat Esener'in cenazesinin ardından sahibine vefa görevini yerine getiriyor.
“10 gündür nöbet tutuyor”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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