10 Gün Önce Hayatını Kaybeden Sahibinin Mezarından Ayrılmayan Köpek Sizi de Ağlatacak!

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden bu yıl mezun olan Muğdat Esener, 21 Temmuz'da memleketi Yüksekova'ya dönmek üzere otobüsle yola çıktı. Yolculuk sırasında birkaç kez rahatsızlanmasına rağmen hastaneye gitmeyi reddeden Esener, 22 Temmuz sabahı Van otogarında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Esener, genç yaşta hayata veda etti.