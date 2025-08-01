Havaalanında Duyduğu Yeni Nesil Çocuk İsimlerini Anlatan Kadın Şaşkınlığını Gizleyemedi!

Artık çocuklara “Ayşe, Mehmet” demek neredeyse demode sayılıyor. Yeni nesil ebeveynler, isim seçiminde sınır tanımıyor. Doğadan, mitolojiden, yıldızlardan, gezegenlerden hatta soyut kavramlardan bile ilham alıyorlar. Bu yaratıcılık da haliyle günlük hayatta zaman zaman şaşkınlıklara neden oluyor. Bir kullanıcı da havaalanında karşılaştığı yeni nesil isimleri tek tek saydı ve şaşkınlığını anlattı.
Buyrun birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yıllarda alışılmış isimlerin yerini bambaşka dünyalardan fırlamış gibi duran yaratıcı isimler aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada paylaşılan videoda genç bir kadın, havaalanında duyduğu isimleri sıraladı ve şaşkınlığını dile getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın