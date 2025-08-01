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Havaalanında Duyduğu Yeni Nesil Çocuk İsimlerini Anlatan Kadın Şaşkınlığını Gizleyemedi!

Havaalanında Duyduğu Yeni Nesil Çocuk İsimlerini Anlatan Kadın Şaşkınlığını Gizleyemedi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.08.2025 - 10:36

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Artık çocuklara “Ayşe, Mehmet” demek neredeyse demode sayılıyor. Yeni nesil ebeveynler, isim seçiminde sınır tanımıyor. Doğadan, mitolojiden, yıldızlardan, gezegenlerden hatta soyut kavramlardan bile ilham alıyorlar. Bu yaratıcılık da haliyle günlük hayatta zaman zaman şaşkınlıklara neden oluyor. Bir kullanıcı da havaalanında karşılaştığı yeni nesil isimleri tek tek saydı ve şaşkınlığını anlattı. 

Buyrun birlikte bakalım.

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Son yıllarda alışılmış isimlerin yerini bambaşka dünyalardan fırlamış gibi duran yaratıcı isimler aldı.

Son yıllarda alışılmış isimlerin yerini bambaşka dünyalardan fırlamış gibi duran yaratıcı isimler aldı.

Özellikle genç anneler çocuklarına daha anlamlı, daha havalı ve biraz da farklı isimler koyma peşinde. Sosyal medyada viral olan bir videoda da bir kadının havaalanında duyduğu çocuk isimleri gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda genç bir kadın, havaalanında duyduğu isimleri sıraladı ve şaşkınlığını dile getirdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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