İstanbul’dan Çeşme’ye Arabayla Giden Kişi, 2 Günlük Tatilin Maliyetini Kalem Kalem Hesapladı!

İstanbul’un kavurucu sıcağından kaçıp Çeşme’ye ufak bir hafta sonu tatili yapmak kulağa hoş geliyor ama ya bütçe kısmı? Kendi aracıyla yola çıkan bir kullanıcı, iki kişiyle çıktığı 1 gece 2 günlük mini tatilin masrafını tek tek hesapladı. Köprü geçişlerinden yakıta, kahvaltıdan plaj şemsiyesine kadar her şeyi not aldı. Sosyal medyada paylaşılan bu bütçe tablosu kısa sürede gündem oldu.

İşte 10 bin TL'yi geçen hafta sonu kaçamağının detayları…