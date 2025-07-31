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İstanbul’dan Çeşme’ye Arabayla Giden Kişi, 2 Günlük Tatilin Maliyetini Kalem Kalem Hesapladı!

İstanbul’dan Çeşme’ye Arabayla Giden Kişi, 2 Günlük Tatilin Maliyetini Kalem Kalem Hesapladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.07.2025 - 17:46

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İstanbul’un kavurucu sıcağından kaçıp Çeşme’ye ufak bir hafta sonu tatili yapmak kulağa hoş geliyor ama ya bütçe kısmı? Kendi aracıyla yola çıkan bir kullanıcı, iki kişiyle çıktığı 1 gece 2 günlük mini tatilin masrafını tek tek hesapladı. Köprü geçişlerinden yakıta, kahvaltıdan plaj şemsiyesine kadar her şeyi not aldı. Sosyal medyada paylaşılan bu bütçe tablosu kısa sürede gündem oldu. 

İşte 10 bin TL'yi geçen hafta sonu kaçamağının detayları…

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Sıcaklardan bunaldınız, aklınızda minik bir kaçamak var ve rotanız belli: Çeşme!

Sıcaklardan bunaldınız, aklınızda minik bir kaçamak var ve rotanız belli: Çeşme!

Ama kendi aracınızla iki kişi gidecekseniz, bu tatilin sandığınızdan pahalıya mal olacağını söyleyelim. Bir sosyal medya kullanıcısı, İstanbul’dan yola çıkıp bir gece konaklayarak Çeşme’de geçirdiği 2 günlük tatil için yaptığı tüm harcamaları tek tek kalem kalem yazdı ve ortaya tam 11.906 TL’lik bir hesap çıktı!

Her şey Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 47 TL’lik geçişle başlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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