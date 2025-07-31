Amerika'da Hastaneye Yatan Genç Hastanedeki Yemek Deneyimini Paylaştı

Dünyadaki sağlık sistemlerinin bazı avantajları ve dezavantajları var. Pahalılığı ve özel sigortaların kapsamlarıyla gündeme gelen ABD'ye giden bir Türk genci hastane yemeği tecrübesini paylaştı. Sabit bir yemeğin olmadığı hastanede pek çok seçeneğin bulunduğu bir menü bulunuyor ve menüden istediğiniz ürünü odanıza söyleyebiliyorsunuz.
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Paylaşım şöyle;
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Tabii konu sağlık ve ABD olunca yorumlar da gecikmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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