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Takipçi Sayısı Kadar Çöp Toplayacağını Söyleyen Aras 500 Bin Takipçiye Yaklaştı

Takipçi Sayısı Kadar Çöp Toplayacağını Söyleyen Aras 500 Bin Takipçiye Yaklaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.07.2025 - 14:28

Aras isimli çevreci sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz günlerde ilk paylaşımını yapmış, takipçi sayısı kadar çöp toplayacağının sözünü vermişti. Çevre temizliği hakkında farkındalık yaratan bu uygulama birkaç gün içinde Aras Kayratçı'ya yaklaşık 420 bin takipçi olarak geri döndü.

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Aras ilk videosunu böyle açmış ve kullanıcı adıyla amacını net bir şekilde duyurmuştu.

Aras ilk videosunu böyle açmış ve kullanıcı adıyla amacını net bir şekilde duyurmuştu.

İlk gününde sabahın 5'inde uyanan genç çevreci henüz takipçisi olmadığı için 20 çöp toplamıştı. Son haftalarda yaşadığımız orman yangınlarına da değinen Kayratlı'nın şu an Instagram hesabında 427 bin takipçisi bulunuyor ve bu sayı giderek artıyor.

İkinci gün ise şöyle bir paylaşımda bulundu;

İkinci gün ise şöyle bir paylaşımda bulundu;

'Ben Aras.

Kendi halimde çektiğim videonun bütün platformlarda viral olacağını tahmin edemedim. Açıkcası hem şaşkın hem de mutluyum☺️ Umarım bu hareketim büyük bir dalgalanmaya sebep olur. Büyük gönüllü birlikler kurulur, parklar bahçeler ormanlar tertemiz olur. 🌲🌳🪾

Ben temiz bir sahil, temiz bir orman görmeyi biz Alfa kuşağına çok görmeyeceğinizi düşünüyorum. Çünkü bize de böyle pis kullanmayı öğretirseniz, karşımızda çöpünüzü yere atarsanız biz de böyle öğreneceğiz. Sonrasında bir sonraki nesil bunu yenmek için çabalayacak. Lütfen bu bizimle birlikte son bulsun ☺️ Desteklerinizi bekliyorum.

Çünkü ülkemi seviyorum ve inancım bitmedi🇹🇷'

Aras 220 bin takipçi sayısını aştıktan sonra şu mesajı paylaştı.

Aras 220 bin takipçi sayısını aştıktan sonra şu mesajı paylaştı.

Merhaba! Ben ülkesini seven bir TÜRK evladıyım. İki gün önce “çöp topluyorum” diyerek bir video paylaştım. Doğayı temiz tutmak istedim çünkü temiz bir dünya herkesin hakkı. Ama bu kadar insanın beni destekleyeceğini hiç düşünmemiştim!

Telefonlar, mesajlar, yorumlar, takipler… Gerçekten hepsi için çok ama çok teşekkür ederim. 🙏

Kendimce küçük bir adım attım, ama sizler sayesinde bu adım çok büyüdü.

Ben doğayı seviyorum. Siz de doğayı seviyorsanız, çöplerimizi yere atmayalım, gördüğümüz çöpleri toplayalım.

Birlikte çok daha güzel bir dünya kurabiliriz. 💪🌱

Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Desteğiniz bana güç verdi.

İyi ki varsınız! 💚

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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