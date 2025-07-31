Takipçi Sayısı Kadar Çöp Toplayacağını Söyleyen Aras 500 Bin Takipçiye Yaklaştı

'Ben Aras.

Kendi halimde çektiğim videonun bütün platformlarda viral olacağını tahmin edemedim. Açıkcası hem şaşkın hem de mutluyum☺️ Umarım bu hareketim büyük bir dalgalanmaya sebep olur. Büyük gönüllü birlikler kurulur, parklar bahçeler ormanlar tertemiz olur. 🌲🌳🪾

Ben temiz bir sahil, temiz bir orman görmeyi biz Alfa kuşağına çok görmeyeceğinizi düşünüyorum. Çünkü bize de böyle pis kullanmayı öğretirseniz, karşımızda çöpünüzü yere atarsanız biz de böyle öğreneceğiz. Sonrasında bir sonraki nesil bunu yenmek için çabalayacak. Lütfen bu bizimle birlikte son bulsun ☺️ Desteklerinizi bekliyorum.

Çünkü ülkemi seviyorum ve inancım bitmedi🇹🇷'