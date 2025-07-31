Takipçi Sayısı Kadar Çöp Toplayacağını Söyleyen Aras 500 Bin Takipçiye Yaklaştı
Aras isimli çevreci sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz günlerde ilk paylaşımını yapmış, takipçi sayısı kadar çöp toplayacağının sözünü vermişti. Çevre temizliği hakkında farkındalık yaratan bu uygulama birkaç gün içinde Aras Kayratçı'ya yaklaşık 420 bin takipçi olarak geri döndü.
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Aras ilk videosunu böyle açmış ve kullanıcı adıyla amacını net bir şekilde duyurmuştu.
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İkinci gün ise şöyle bir paylaşımda bulundu;
Aras 220 bin takipçi sayısını aştıktan sonra şu mesajı paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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