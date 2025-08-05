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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Görevine İade Edildi!

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Görevine İade Edildi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 15:34

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini açıkladı. CHP'li başkan Tutdere, 5 Temmuz 2025 tarihinde Adıyaman, AdanaAntalya başkanlarıyla birlikte gözaltına alınmıştı.

Tutdere hakkında 10 Temmuz'da, 'irtikap' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında konutu terk etmeme adli kontrol kararı verilmişti. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, geçici tedbirle görevinden uzaklaştırılmıştı. İlk olarak Tutdere'nin ev hapsi kararı 25 Temmuz'da kaldırıldı.

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi.

Tutdere, 5 Temmuz 2025 tarihinde AdıyamanAdanaAntalya başkanlarıyla birlikte gözaltına alınmıştı. 10 Temmuz tarihinde ise hakkında adli kontrol kararı verilmişti. 

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, geçici tedbirle görevinden uzaklaştırılmıştı. 

Ev hapsi kararı 25 Temmuz'da kaldırılan Tutdere, 5 Ağustos tarihinde ise görevine iade edildi. Açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklaması;

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklaması;
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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