Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Görevine İade Edildi!
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini açıkladı. CHP'li başkan Tutdere, 5 Temmuz 2025 tarihinde Adıyaman, Adana, Antalya başkanlarıyla birlikte gözaltına alınmıştı.
Tutdere hakkında 10 Temmuz'da, 'irtikap' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında konutu terk etmeme adli kontrol kararı verilmişti. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, geçici tedbirle görevinden uzaklaştırılmıştı. İlk olarak Tutdere'nin ev hapsi kararı 25 Temmuz'da kaldırıldı.
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi.
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklaması;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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