Dünyanın En İyi Soğuk Tatlısının Dondurma Seçilmesini Kutlayan MADO Sahibine Tepkiler Gecikmedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.08.2025 - 11:12

6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Manolya Sitesi davasında sanık olarak yargılanan MADO'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur, Tasteatlas tarafından dondurmanın dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçilmesini çalışanlarıyla beraber kutladı. Sosyal medyada gençlerin tabiriyle 'cringe' bulunan kutlama tepki çekti.

Kanbur olayı "Maraş, Maraş" , "Dondurma, dondurma, ölümüne dondurma" tezahüratlarıyla karşıladı.

Tepkiler şöyle;

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
