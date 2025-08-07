Dünyanın En İyi Soğuk Tatlısının Dondurma Seçilmesini Kutlayan MADO Sahibine Tepkiler Gecikmedi
6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Manolya Sitesi davasında sanık olarak yargılanan MADO'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur, Tasteatlas tarafından dondurmanın dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçilmesini çalışanlarıyla beraber kutladı. Sosyal medyada gençlerin tabiriyle 'cringe' bulunan kutlama tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanbur olayı "Maraş, Maraş" , "Dondurma, dondurma, ölümüne dondurma" tezahüratlarıyla karşıladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepkiler şöyle;
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın