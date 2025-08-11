Salondaki Yükseltiyi Nasıl Değerlendireceğini Anlatırken Hayal Gücü Sınırlarını Zorlayanlar

X'te yani Twitter'da öyle paylaşımlar var ki kullanıcılar basit bir postu bile mizah şölenine çevirebiliyor. Sıra gecesi misali herkes kendi yeteneklerini ortaya döküyor. Bir X kullanıcısı da bir salondaki yükseltiyi paylaşarak buranın nasıl kullanılması gerektiğini sordu. Pek çok yanıt geldi.