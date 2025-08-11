onedio
Salondaki Yükseltiyi Nasıl Değerlendireceğini Anlatırken Hayal Gücü Sınırlarını Zorlayanlar

Salondaki Yükseltiyi Nasıl Değerlendireceğini Anlatırken Hayal Gücü Sınırlarını Zorlayanlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.08.2025 - 12:10

X'te yani Twitter'da öyle paylaşımlar var ki kullanıcılar basit bir postu bile mizah şölenine çevirebiliyor. Sıra gecesi misali herkes kendi yeteneklerini ortaya döküyor. Bir X kullanıcısı da bir salondaki yükseltiyi paylaşarak buranın nasıl kullanılması gerektiğini sordu. Pek çok yanıt geldi.

Soru şöyleydi 👇

Soru şöyleydi 👇
twitter.com

Popüler yanıtlar ise şöyle;

Popüler yanıtlar ise şöyle;
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
