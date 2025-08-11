Çevrelerindeki Evlilerin Nereden Tanıştığını Anlatan Kişiler

Sosyal medya uzun süredir hayatımızda. Hatta bu o kadar uzun bir süre ki nüfusun bile önemli bir kısmı direkt sosyal medyanın içine doğdu. Ancak ne hikmetse sosyal medyadan tanışıp evlenen çiftler insanlara tuhaf gelebiliyor veya güven duygusu sorgulanabiliyor. Geçtiğimiz gün bir paylaşıma gelen yanıtlar ise yeni nesil çiftlerin hangi platformlarda tanışıp hayatlarını birleştirdiği üzerineydi.