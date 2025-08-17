onedio
Dolmalık Biberi Kola Bardağı Olarak Kullanan Kişi Yeni Bir Goygoy Furyasının Kapısını Araladı

Dolmalık Biberi Kola Bardağı Olarak Kullanan Kişi Yeni Bir Goygoy Furyasının Kapısını Araladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.08.2025 - 14:18

Sosyal medyadaki içerik evreninde kimi zaman sıyrılmayı başarıp viral olan paylaşımlar oluyor. Bu hafta da herkesin konuştuğu bir konu vardı. Bir kişi, kola içecek bardak bulamayınca dahiyane bir çözüm bularak dolmalık biberi bardak olarak kullandı. 

O anlar sosyal medyada goygoyculara da ilham oldu.

İlk paylaşım şöyleydi ve kısa sürede milyonlara ulaştı;

Yorumlar da üst üste geldi elbete.

Dolmalık biber goygoyu başlamışken önünü almak ise biraz zor.

Meşhur karpuz goygoyunu kaçıranları böyle alalım;

