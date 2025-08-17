Dolmalık Biberi Kola Bardağı Olarak Kullanan Kişi Yeni Bir Goygoy Furyasının Kapısını Araladı
Sosyal medyadaki içerik evreninde kimi zaman sıyrılmayı başarıp viral olan paylaşımlar oluyor. Bu hafta da herkesin konuştuğu bir konu vardı. Bir kişi, kola içecek bardak bulamayınca dahiyane bir çözüm bularak dolmalık biberi bardak olarak kullandı.
O anlar sosyal medyada goygoyculara da ilham oldu.
Yorumlar da üst üste geldi elbete.
Dolmalık biber goygoyu başlamışken önünü almak ise biraz zor.
