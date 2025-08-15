onedio
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.08.2025 - 16:02

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? İzliyoruz...

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!

twitter.com

Şöyle de bir sorun var.

twitter.com

Bi' arkadaş soruyor...

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

Şıp diye anlarız!

twitter.com

Harika tespit!

twitter.com

İşe yaramış!

twitter.com

On numara vaaz verilir.

twitter.com
👇

twitter.com

Meşhur karpuzla devam edelim!

twitter.com

👇

twitter.com

Harika fikir!

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

Dinçer Bey 🙏

twitter.com

Doğada hayatta kalma rehberi...

👇

twitter.com

Arşivler döküldü!

twitter.com
👇

twitter.com

Kapatalım!

twitter.com

