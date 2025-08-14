onedio
Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
14.08.2025 - 14:45

Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir görsel hepimizi güldürebiliyor. Elbette mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ama kelime şakalarının tadı da başka. Bakalım son günlerde kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!

twitter.com

👇

twitter.com

Yeni nesil isimler...

twitter.com

👇

twitter.com

Zurna da denmişti.

twitter.com
Şöyle de bir mevzu var.

Havalar malum...

twitter.com

👇

twitter.com

Sahte diploma gündemine dair...

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

