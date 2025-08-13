Havuzda Keyif Yapan Tombiş Bebek Fotoğrafı Goygoyculara İlham Verince Olanlar Oldu
Sosyal medyada her gün yüzünüzü güldürecek bir paylaşıma denk gelmeniz mümkün. Bu kez bir kişi, boynunda simitle havuzda yüzmeye çalışan tombiş yeğeninin fotoğrafını paylaştı. Gelen tatlı yorumların yanısıra yaratıcı yorumlar da yüzümüzü güldürdü. Kimisi bu fotoğrafı bir albüm kappağı yaptı kimisi de yaratıcılığını konuşturdu.
Gelin, günün viral paylaşımına bakalım.
Öncelikle bu tatlı fotoğrafı buraya bırakalım;
Ardından yapılan shoplarla kimler daha yaratıcı olmayı başarmış, ona bakalım!
Nirvana'ya yeni albüm kapağı.
Karpuzun gündemi asla bitmeyecek.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
