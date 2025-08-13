onedio
Havuzda Keyif Yapan Tombiş Bebek Fotoğrafı Goygoyculara İlham Verince Olanlar Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
13.08.2025 - 22:04

Sosyal medyada her gün yüzünüzü güldürecek bir paylaşıma denk gelmeniz mümkün. Bu kez bir kişi, boynunda simitle havuzda yüzmeye çalışan tombiş yeğeninin fotoğrafını paylaştı. Gelen tatlı yorumların yanısıra yaratıcı yorumlar da yüzümüzü güldürdü. Kimisi bu fotoğrafı bir albüm kappağı yaptı kimisi de yaratıcılığını konuşturdu.

Gelin, günün viral paylaşımına bakalım.

Öncelikle bu tatlı fotoğrafı buraya bırakalım;

twitter.com

Ardından yapılan shoplarla kimler daha yaratıcı olmayı başarmış, ona bakalım!

twitter.com

Nirvana'ya yeni albüm kapağı.

twitter.com

Karpuzun gündemi asla bitmeyecek.

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
